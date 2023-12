Najčešći izgovori koje žene koriste kad im nije do seksa

Seks ne bi trebao biti tabu, nego o njemu treba iskreno i otvoreno razgovarati s partnerom. Ali mnogi, nažalost, nalaze izgovore za ''preskakanje seksa''.



Seks je važan

Ne kaže se uzalud da strast uvijek treba tinjati. Seks je za većinu važan dio veze. Nije dobro kad se veza ''vrti'' samo oko kreveta, ali problem nastaje i kad nastupi ''sušno razdoblje''. Manjak intimnosti – što uključuje izostanak nježnih dodira, zagrljaja, poljubaca – najčešće je jasan znak da je nešto pošlo kako ne treba. Događaju se trzavice, ali se i nakuplja frustracija. Neki bi rekli da tad dvoje ljudi postaju cimeri.

Zato, uprkos obavezama, par treba da nastoji kvalitetno provesti vrijeme, izraziti ljubav i posvetiti se jedno drugom. Bliskost se ne stvara isključivo seksom.

Na seksualnu želju utječe mnogo faktora – od stresa do nekih zdravstvenih stanja. Jasno da ljudima često nije do seksa. Vjerovatno su žene tokom plodnih dana ili tik prije mjesečnice više ''zagrijane'', dok im se nekada baš i ne da – i to je sasvim uredu.

Tada bi par trebao iskreno razgovarati. Razgovor o seksu mora biti otvoren, iskren i jasan. Jedino tako možemo izraziti kako se osjećamo, želimo li da nešto poboljšamo, jednostavno, reći kako stvari stoje. Partner u zdravom odnosu trebao bi imati razumijevanja. Ali u svakodnevici je često drugačije.

Najčešći izgovori

Jedna strana suptilno ''forsira'' spolni odnos, dok druga strana nije baš voljna. Umjesto da dvoje odraslih ljudi otvoreno razgovaraju o seksualnom životu i osjećajima, žene i dalje osmišljavaju svakojake izgovore zašto im se trenutno ne da.

Žena.hr piše o britanskom istraživanju koje je otkrilo deset najčešćih izgovora za izbjegavanje seksa. Prema njemu, jedan od pet britanskih parova prijavio je da često traži izgovore. Najčešći im je izgovor - pogađate – glavobolja.

Nakon toga slijedi izgovor: Umoran/na sam (iako je naučno dokazano da orgazam garantira bolji san). Uz to, ne treba svaki spolni odnos da bude maratonski i dinamičan. Nekada se možete prepustiti lijenim pozama, zar ne?

Na trećem mjestu našla se rečenica: Nisam raspoložen/na (bez objašnjenja zašto, a, podsjećamo, razgovor je ključan). Slijede famozne rečenice poput moram rano da ustanem, čut će nas djeca, treba da se istuširaš, bole me leđa… Poznato?

Na desetom mjestu našao se izgovor da je prerano za seks jer "tek smo se upoznali".

Ovo samo pokazuje da parovi u različitim zemljama nailaze na gotovo identične izgovore. Umjesto toga potrebno je da izgradite povjerenje i iskreno razgovarate o željama, fantazijama, brigama i sumnjama. Raspravite koje su vam granice u seksu, kako gledate na određene seksualne aktivnosti i tako dalje.

Unesite novotarije

Ako primijetite da strast jenjava, nastojte da se ponovo zbližite, provedete vrijeme zajedno i unesete neke novotarije poput seksualnih igračaka. Nemojte stvar prepustiti slučaju, istražite šta vam odgovara. Naučite da se opustite i zavolite svoje tijelo baš takvo kakvo je. Tako će i libido porasti, piše Vijesti.me.