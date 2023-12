Žene otkrile razloge zbog kojih su prekinule vezu: Neke stvari su zaista ponižavajuće

Američki Buzzfeed je pitao svoje čitateljice da im otkriju koja je bila kap koja je prelila čašu i nakon koje su prekinule veze i brakove sa svojim partnerima. Stvari koje su neke žene doživjele zaista su ponižavajuće. Evo nekoliko njihovih priča...

Porodila se, a on je pitao šta je za večeru...

- Bila sam u bolnici, imala sam trudove, a on je više pažnje posvećivao košarkaškoj utakmici na TV-u nego rođenju svog sina. Sutradan kad smo išli iz bolnice, čim smo ušli u kuću, pitao me šta je za večeru. To je bio kraj s njim i njegovim omalovažavanjem - objasnila je prva žena.

Druga čitateljica je kazala kako je razlog bio saobraćajna nesreća.

- Bila sam u braku s njim gotovo četiri godine kad smo doživjeli saobraćajnu nesreću u kojoj sam skoro umrla. Njemu je više bilo stalo do auta nego mene - otkrila je.

Neki su omalovažavali fizički izgled

Jedna žena je otkrila kako je partner tjerao da izgubi kilažu.

- Rekao mi je da me želi povesti na krstarenje kako bih proslavila diplomu... ali samo ako prije toga smršam - podijelila je jedna od žena.

Druga je ipak imala posla s lažovom

- Bili smo zajedno oko šest mjeseci. Većinu vremena sam provodila s njim, a ne sa svojim prijateljima. Kada bih se našla s prijateljima, pričali bismo cijeli dan ili noć da bismo nadoknadili. Momak je bio ljubomoran i nepovjerljiv. Jedne noći dok sam bila vani s prijateljima, primila sam nekoliko poruka i poziva od dečka. Govorio je da je moja mačka povrijeđena i krvari po tepihu. Bila sam u šoku i počela sam paničariti. Došla sam kući i našla sam mačku bez ikakvih povreda. Suočila sam se s njim, a on je samo rekao da je bio zabrinut za mene. Lagao je da je moja mačka povrijeđena samo kako bi me spriječio da provodim vrijeme s prijateljima - kazala je.

Nekima riječi utjehe nisu poznata stvar

Jedna je čak podijelila jezivu priču.

- Zamolila sam ga da mi pričuva mačku dok sam bila tri sedmice na poslovnom putu. Kad sam došla kući, primijetila sam da se moja mačka skriva svaki put kad on uđe u prostoriju. Pitala sam ga zašto se tako mačka ponaša. Uvjeravao me da se ništa nije dogodilo. Ipak, to me kopkalo i nije mi se sviđalo što je moja mačka uplašena u njegovoj blizini. Unatoč tome što ne znam je li se što dogodilo, prekinula sam vezu i zamolila ga da me više ne posjećuje. Ne samo zato što mi je najbitnije da je moja mačka dobro, već sam shvatila da ako je učinio nešto zbog čega je ona uplašena, postoji šansa da ću ga se i ja jednog dana bojati - otkrila je.

Nekima jednostavno nije značilo.

- Bili smo skupa sedam godina, od čega dvije u braku. Kap koja je prelila čašu bila je kad sam posjekla ruku i trebala na operaciju. Bila sam toliko preplašena što ću biti pod anestezijom. Čekali smo dva sata prije operacije, a on je cijelo vrijeme igrao igrice na telefonu. Kad su došli po mene, samo je rekao: 'Ok, vidimo se kasnije', ustao i otišao. Bez zagrljaja, poljupca, 'bit ćeš dobro', ništa, samo 'ok'. Nije mi mogao pružiti ni mrvicu utjehe kad je to bilo potrebno. I nakon zahvata me ostavio samu, iako je prijedlog doktora da osoba ne bude sama narednih 24 sata nakon anestezije - ispričala je.