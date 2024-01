Ovih osam tipova muškaraca žene potajno vole

Šta žene žele? To je pitanje s kojim se bori mnogo muškaraca još prije istoimenog filma u kojem Mel Gibson pokušava da pronađe odgovor.

Muškarac koji zna da kuha

Ovo je već očigledno, ali kada muškarac zna da kuha – mnogo znači ženama i one znaju da poštuju to. Kaže se da je put do srca muškarca preko stomaka, pa što to ne bi važilo i za žene? Ovo samo pokazuje koliko je muškarac samostalan i koliko zna da se brine o sebi, što znači da će se lijepo brinuti i o vama, zar ne?

Štreberi

Ovo možda i nije neka novost, ali žene vole “štrebere”. Od čitanja stripova do programiranja, u svakom muškarcu želimo pronaći makar tračak pametnjakovića, ali ne želimo to uvijek i priznati. Također, ako muškarac obožava sve o muzici, sportu ili nečemu drugom, to samo pokazuje koliko je on stravstven prema tome i koliko mu znači, a strast je jedna od najbitnih stvari u vezi. Isto tako, ako pokuša da vas “uvuče” u to što mu se sviđa, poželjet ćete i vi njemu pokazati nešto što volite, pa vam nikada neće biti dosadno i uvijek ćete imati šta raditi zajedno.

Buntovnici

Uspjeh u biznis svijetu definitivno je atraktivan mnogim ženama i to iz očiglednih razloga, ali nije svaka žena ista i ne gleda svaka na diplomu i taj uspjeh isto. Čak je mnogim ženama to i dosadilo, da ih muškarci stalno impresioniraju tipičnim pokazateljima bogatstva. Romantika je sačinjena od avanture, a avanture od igranja po svojim pravilima, a ne društvenim. Tako da je muškarac koji je buntovnik i koji zna uživati pravi macan za žene… Pogotovo ako je u kožnoj jakni.

Oni koji vole čitati knjige

Iako je pravi kliše, mnoge žene sanjaju o sceni u autobusu ili vozu u kojem dečko preko puta nje čita knjigu koju i ona čita. Susretanje pogledima, pa osmijeh i na kraju konverzacija o knjizi i razmjena brojeva telefona. Žene vole muškarce koji vole čitati i koji znaju da se upuste u čarobni svijet mašte. Ipak je “Hej, čitala sam i ja to!” odličan početak konverzacije.

Metroseksualci

Trenutno su popularni: brada, duga kosa, muške punđe i iako to sve lijepo stoji muškarcima, ipak mislimo da je glatko i mirišljavo lice ljepše (tj. većina misli, ovdje je ipak riječ o ukusima). Također, muškarci bi mogli malo izaći iz trenirki i opuštene garderobe i srediti se, pa čak i za najobičniji izlazak u kafić. To ne samo da će osvježiti njegov izgled, već će osvježiti i ženski pogled na njih. Znači, ako se muškarac brine o sebi, njeguje kožu, kosu i zna kako da se obuče – on je u ženskim očima “wow”.

Dovoljno perverzni

Moderna žena treba znati šta želi u krevetu. A ako nas je išta naučila popularna franšiza knjiga i filmova, to je da žene ne bi trebalo da kriju šta žele i da bi trebalo da budu malo blesavije i “čudnije”. Muškarci imaju isti broj fantazija kao i žene, tako da većina žena vole muškarce koji žele i ispuniti te fantazije, ali i one muškarce koji fantazije iniciraju.

Skromni muškarci

Humor je ključ za privlačenje žena, uvijek bio i bit će. Žene vole kada ih muškarac opusti i nasmije svojim šalama, pogotovo nakon napornog dana. Također, žene vole kada je muškarac samouvjeren i najvažnije – iskren, a ne kada se pravi da je gospodin savršeni, a, ustvari, nije ni blizu tome. Skromni muškarci koji se ne hvale onim što imaju, već imaju sto i jednu temu za razgovor.

Koji ne piju

U današnje vrijeme se sve maltene vrti oko alkohola, jer je alkohol postao “društveni lubrikant”. Uz njega se većina opušta i mijenja ličnost i što je najvažnije – smanjuje nervozu pri upoznavanju nekog novog.

Ipak, sve je mnogo ljepše bez takvih vještačkih promijena. Kada muškarac ne pije, dobija najveći mogući plus kod žena i to je zaista tako. To pokazuje koliko je njegova ličnost jaka i koliko ne popušta pod utjecajem društva.

Isto to važi i za pušenje cigareta.