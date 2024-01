Redovna masturbacija može pomoći da ovog januara ne podlegnete depresivnom raspoloženju

Britanska seksologinja tvrdi da redovita, svakodnevna masturbacija može pomoći da ovog siječnja ne podlegnete depresivnom raspoloženju

U želji da januar, koji je poznat kao najtužniji i najdepresivniji mjesec u godini, učini malo toplijim i zabavnijim, klinička seksologinja Ness Cooper predlaže da se upustite u vruće igrice sami sa sobom svaki dan do kraja mjeseca. Ona tvrdi da ovaj koncept u kojem moć za upravljanje vašim raspoloženjem doslovno leži u vašim rukama djeluje jer je masturbacija vrlo učinkovita u sprečavanju sezonske depresije u mjesecu koji je i službeno proglašen najdepresivnijim mjesecom u godini. Dodaje i da opuštanje od napetosti svako toliko na ovaj vrlo zabavan način ima i velike dobrobiti za mentalno zdravlje. Zapravo, preporučuje da se, svaki put kad osjetite kako vam raspoloženje polako pada, poigrate malo sami sa sobom kako biste se razvedrili.

Dobrobiti za tijelo i um

Cooper zapravo predlaže 31 dan uzastopne masturbacije za cijeli siječanj, no učinak će biti jednak počnete li s ovom antidepresivnom terapijom bilo koji dan u januaru i ustrajete tijekom sljedećih tridesetak dana. Cilj je da se usredotočite na to da provedete malo vremena sami sa sobom, posvetite se sebi upoznate malo bolje vlastito tijelo. Njene tvrdnje potvrđuje i nezavisno istraživanje koje je pokazalo da samozadovoljavanje zaista ima višestruke dobrobiti za tijelo i um. I u svijetlu tmurnog raspoloženja, što zbog viška kilograma koje smo nakupili, što zbog manjka novca koji smo nemilice trošili u decembru, a što zbog hladnog i sivog vremena, možda je baš masturbacija ono što nam je potrebno da ovu novu godinu započnemo na pravoj nozi, ili je možda bolje reći na pravoj ruci.

- Ako niste neko ko inače često masturbira, započnite koristeći kombinaciju jednostavnog dodira i mindfulness tehnike. Dovedite se u opušteno stanje i osvijestite senzacije koje su prisutne u vašem tijelu - savjetuje Cooper dodajući da samozadovoljavanje donosi mnogo više toga od pukog doživljavanja orgazma.



Raznim tehnikama do vrhunca

- Masturbacija je mnogo više od samih orgazama. Ima ljudi koji ne mogu postići orgazam zbog određenih fizičkih razloga, ali s vremenom će i oni razviti metodu za postizanje senzacija nalik orgazmu bilo pronalaskom novih erogenih zona na svom tijelu ili dubljim zaranjanjem u vlastiti um – kaže Cooper napominjući da možete posegnuti za različitim tehnikama kako biste se opustili i uronili u svijet autoerotike, od klasičnih koje uključuju seks igračke do onih modernijih, kao što je audio pornografija. - Mnogim je ženama audio pornografija od velike pomoći da se ubace u pravo raspoloženje. Slušanje tih zvukova i zamišljanje situacija lako ih uzbudi, no onoj što je zaista važno jest da usredotočite um na situaciju u kojoj se nalazite i da dopustite sebi da se isključite iz svega što je oko vas i koncentrirate samo na sebe i na svoja osjetila. Spomenuto istraživanje je pokazalo da je 64 posto žena koje su redovito masturbirale priznalo da su osjećaji depresije i beznađa nestali svaki put kad bi u raspored uvrstile seansu seksa sa samima sobom. Što još reći nego da uzmete olovku i zabilježite prvu seansu sa sobom još danas, a onda uvrstite i preostalih 29 seansi kako biste tokom cijelog januara zadržali raspoloženje na visini. I naravno, igre koje ste zakazali sami sebi nikako vas ne sprečavaju da se tijekom tih trideset dana poigrate i sa svojim partnerom. Dapače, to će samo dodatno ojačati učinke siječanjske terapije masturbiranjem.