Psiholog objašnjava kako očevi utječu na izbor partnera svojih kćerki

Odnos oca i kćerke je jedinstven. Dobra ili loša – veza je uvijek tu. Ono što privlači pažnju psihologa je kako očevi, bili više ili manje prisutni, utječu na svoje kćerke. Tim pitanjem se pozabavila i psiholog Linda Nilsen, autorka knjige “Between Fathers and Daughters: Enriching and Rebuilding Your Adult Relationship”.

Ona je pokušala pokazati da roditelji utječu na odluke svojih kćerki i po pitanju karijere, ali i ličnog ukusa i akademskog uspjeha. Također, posebno naglašava da prisutnost ili odsutnost oca može utjecati na izbore koje će žena donositi u budućnosti u svojim ljubavnim vezama.

- Otac koji je prisutan i nježan podstiče kćerku da traži vjernog i pouzdanog partnera. Jedna od najčešćih osobina kod žena nježnih roditelja je odlučnost pri donošenju odluka. A s tim dolazi i samopouzdanje. Nema straha od izražavanja mišljenja ili odbijanja loših kandidata - kaže ona, prenosi Index.hr.

Stabilne veze

Prema njenim navodima, kćerke koje osjećaju ljubav svojih očeva traže stabilne veze koje nadahnjuje mir.

- Očinska blizina može nesvjesno pomoći adolescentima da manje griješe pri odabiru partnera. Takve djevojke su obično samopouzdanije u društvu dječaka i nikome neće dopustiti da ih iskorištava. One ne žele imati više partnera – naprotiv, teže suprotnom - pojasnila je.

S druge strane, odsutnost oca negativno utječe na karakter djevojčice. One koje imaju nestabilan odnos s ocem vjerovatnije će odabrati partnera sa kojim će se sukobljavati.

Nestabilni odnosi

- Takve djevojke su sklone ulaziti u odnose u kojima sebe doživljavaju inferiornim - poručila je.

Na kraju, kako očevi utječu na ljubavne odnose svojih kćerki, objasnila je kroz zanimljivu metaforu.

- Zdrava privrženost ocu je kao odlazak na pijacu punog želuca. Birate proizvode s više strpljenja i odlučujete se za zdravije opcije. Loša očinska veza je poput odlaska u kupovinu praznog želuca. Kupujete prvo što poželite, bez obzira na to je li dobro ili loše za vaš organizam - zaključila je, prenosi Bright Side.