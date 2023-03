Luksuzni hotel Atlantis the Royal konačno otvoren: Ima šest tornjeva i bazen od 28 metara

Luksuzni hotel Atlantis the Royal u Dubaiju je konačno otvoren i ispunjen brojnim luksuznim pogodnostima, uključujući i infiniti bazen dugačak 28 metara.

Geometrijske kutije

Otvoren prošle sedmice, ovaj hotel s 43 sprata nalazi se na kraju Palm otoka, gledajući na Persijski zaliv, nedaleko od originalnog Atlantis Dubai koji je otvoren prije skoro 15 godina.

Atlantis the Royal Resort & Residences sadrži skoro 800 soba za goste i 231 privatni dom u seriji ugaonih, geometrijskih kutija koje su poredane jedna na drugu, formirajući strukturu futurističkog izgleda.

Dizajniran od strane globalnih vođa u svijetu arhitekture ovaj hotel je primamljivog izgleda, predstavljajući znak dizajnerskog i tehnološkog čarobnjaštva, smještenog naspram mora.

Ukupno, ovaj hotel sačinjava šest tornjeva koje spaja infiniti bazen dugačak 28 metara, postajući tako nova ikona Dubaija. Atlantis the Royal koristi sasvim moderni pristup klasičnim skulpturalnim tornjevima naslagani individualni blokovi ispunjeni su svojim distinktivnim pogodnostima. Šest neponovljivih tornjeva spojeno je centralnim mostom koji je dugačak skoro 1.200 metara.

Dizajnerska estetika

Unutar svakog bloka nalaze se otvori koji dodaju dubinu i intrigu generalnoj dizajnerskoj estetici hotela, dok istovremeno pomažu osvjetljavanje ovog prostra iznutra. Sa cijenom od 1,6 milijardi dolara, materijali koji su korišteni za konstrukciju su impresivni.

Ovaj hotel koji je dugačak 457 metara i 167 metara visok, zahtijevao je 100.000 kvadratnih metara stakla, oko 160.000 kvadratnih metara mermera i 220.000 kubnih metara betona za svoju izgradnju.

Most dug 1.200 metara

Sa dužnom od 1.200 metara, most je zahtijevao ozbiljne inžinjerske akrobacije kako bi bio postavljen na svoje mjesto. Tokom izgradnje, podignut je do svog mjesta krećući se oko 6 metara uvis po satu, uz pomoć čak osam hidrauličnih dizalica. Sada u potpunosti funkcionalan, ovaj most je dom za brojne restorane, lože, bazene i prostore za organiziranje događaja.