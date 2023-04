Pogledajte gdje se nalazi Vražiji bazen: Biste li se smjeli okupati

Od sredine avgusta do sredine januara, kada vodostaj rijeke Zambezi značajno opadne, duž ivice 128 metara visokih Viktorijinih slapova je moguće hodati, pa čak i plivati u prirodnom bazenu koji su turisti prozvali Vražiji bazen.



Godine erozije

Tokom nekoliko hiljada godina erozije u rijeci su se formirali mnogi bazeni, a jedan od njih je formiran na samom rubu vodopada.

Da bi se došlo do bazena, potrebno se penjati uz stijene, a zatim hodati i plivati kroz rijeku. Kada stignu do ivice bazena neustrašivi skoče u njega i prepuste se rijeci da ih nosi do same ivice vodopada.

Stručno osoblje

Vlasti Zambije se svake godine pobrinu da u bazenu bude prisutno i stručno osoblje koje pazi da turisti ne idu predaleko, što bi rezultiralo sigurnom smrću.

Tokom ostatka godine svako dovoljno lud da uđe u rijeku odmah bi bio mrtav.