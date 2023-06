U ovom selu zmije otrovnice su kućni ljubimci: Mještani ih hrane mlijekom ako su mršave

Zmije i duhovnost čine neobičan par, ali uvijek postoji izuzetak od pravila. To se vidi u indijskom selu Šetfal, poznatom kao "zemlja zmija".

Dio porodice

U ovoj zajednici svaka kuća ima posebno mjesto namijenjeno otrovnim zmijama. Čak i kada žitelji grade nove domove, rezerviraju prostor za ove neobične kućne ljubimce, koji su prihvaćeni kao dio porodice.

Možda ne biste željeli da vidite otrovnu kraljevsku kobru na sigurnoj udaljenosti, s obzirom na to da odrasli primjerci mogu dostići dužinu od dva metra, a njihov ugriz može biti smrtonosan u roku od dva do šest sati, paralizirajući nervni sistem, mišiće i disanje. Posebno bi to bilo neprijatno ako ste u blizini djece.

U Šetfalu, međutim, ovi problemi ne postoje.

Djeca se igraju sa zmijama

Djeca se ovdje igraju sa zmijama u svojim kućama i bez straha od njih, čak ih vode i u školu. Učionice su prepune zmija, a roditelji i nastavnici se ne iznenađuju ovom neobičnom prizoru. Jednostavno objašnjenje koje oni daju jeste da se boje samo onoga što ne poznaju.

U cijeloj Indiji zmije (uz krave) imaju poseban status svetih životinja i kultni su simbol. One predstavljaju smrt i ponovno rođenje, jer odbacuju svoju kožu i iznova se rađaju.

Zmije se ovdje pažljivo čuvaju, posebno u Šetfalu. Krotitelji zmija koriste instrumente za hipnotisanje i "ubjeđuju" ih da igraju uz muziku. Iako se to čini "običnim", to je zapravo najmanji dokaz povezanosti između ljudi i otrovnih guja.