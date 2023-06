Robert Dacešin odgovorio na kritike dobijene zbog Višegrada: Tematiku rata izbjegavam, o tome ne pričam

- Nakon posljednje objave iz Višegrada, u inbox mi je stiglo preko 50 poruka ljudi koji me pitaju zašto nisam spomenuo stradanja koja su se ovdje desila tokom posljednjeg rata. Možda će nekome ovo sada zvučati neinformisano ili neozbiljno, ali ja do jučer nisam ni znao šta se tamo desilo i tematika rata je nešto što u svakom smislu želim da izbjegavam. Niti čitam o ratu, niti želim da pričam o njemu, jer niti jedna konstruktivna i razumna diskusija se ne može napraviti. Moja jedina misija je da svaki grad i svako selo koje posjetim u našoj zemlji predstavim na najljepši mogući način, da pomognem da ljudi koji tamo iznajmljuju smještaje, voze taksije, rade kao konobari, žive bolje. Da dobiju priliku da nešto zarade, jer će možda neko ko vidi neki od videa otići u to mjesto i potrošiti nešto novca u njemu - napisao je na društvenim mrežama.

- Nemojte mi uzimati pravo da snimam Višegrad, Novi Grad ili neko treće mjesto u kojem se tokom rata nešto možda dešavalo, jer ta mjesta su turistički biseri koje imamo i mogu da pomognu ekonomiju ove naše napaćene zemlje, dok vaša mržnja i nacionalizam samo čine da se još više dijelimo. Pa i ovako nas je svaki dan sve manje, zašto se ne ujedinimo i radimo zajedno da ovaj prekrasni prostor koji smo od Boga dobili, učinimo još ljepšim mjestom za život? Sve smo na tacni dobili, savršenu prirodu, idealnu klimu… Dajte da gledamo da nam sutra svima bude bolje, umjesto da se stalno vraćamo na dešavanja od prije 30 godina - naveo je.

Dodao je da neće tolerirati vrijeđanje na nacionalnoj osnovi.

- Nebitno da li me pratite duže ili tek od skora, ali ako postoji jedna stvar koju možete znati o meni, to je da me zaboli ko je šta, kakve je neko vjere ili nacije i ljude jedino dijelim na dobre i loše. Volim zemlju u kojoj živim sa svoja tri naroda i uvijek ću sa ponosom gdje god kročim reći da sam iz Bosne i Hercegovine, jer volim svaki njen dio. Ali isto tako ne želim nikakav govor mržnje i vrijeđanja na nacionalnoj osnovi, te znajte da ću od sada blokirati svakoga ko bude vrijeđao nekoga na ovaj način. Ovo je stranica o putovanjima, kreirana sa ciljem da prikazuje ljepote koje imamo u svom dvorištu, ali i one daleke. Svi vi koji hoćete da širite neku negativu, učinite mi uslugu i samo me otpratite. Život je lijep i ne treba ga trošiti uzalud - zaključio je Robert.