Avion prelazi iz sfere naučne fantastike u stvarnost

Solar Airship One je kruti dirižabl koji obećava da će preći iz sfere naučne fantastike u stvarnost u ne tako dalekoj budućnosti tako što će obići svijet koristeći zelenu energiju, tačnije, solarnu i vodoničnu energiju, bez ikakvog slijetanja.

Manja potrošnja

Dizajner, „Euro Airship“, gradi ono što naziva “komercijalnim dirižablom budućnosti,” prognozirajući da će Airship One imati 80 posto manju potrošnju goriva i emisiju CO2 u odnosu na konvencionalne avione.

Ako se ovo ostvari, Solar Airship One bi mogao imati najambiciozniji prvi let ekvatorsko putovanje oko svijeta u dužini od 21.598 nautičkih milja koje će trajati od 20 do 30 dana. Letjet će na prosječnoj visini od 19.685 stopa, kruti dirižabl će imati ojačanu ovojnicu sa dvostrukim slojem, prema sajtu brenda, koja pruža stabilnost protiv vanjskih pritisaka, a također i regulira unutrašnju temperaturu.

Hrabro putovanje

I 15 odvojenih gasnih ovojnica dirižabla će također imati pojedinačno upravljanje softverom, omogućavajući bržu pokretljivost u različitim uvjetima. Iz „Euro Airshipa“ su kazali da će njihov zrakoplov normalno imati domet od oko 540 nautičkih milja, ali ugradnja solarne folije u gornju polovinu ovojnice za punjenje baterija će omogućiti dirižablu, barem teoretski, da leti neprekidno.

„Euro Airship“ će početi izgradnju Solar Airship One 2024. godine, a završna montaža će se obaviti sljedeće godine. U 2026., nakon dobivanja eksperimentalnog certifikata, kompanija planira da započne svoje hrabro putovanje. Ali novi dizajn će biti više od jednokratnog poduhvata. Nakon turneje, „Euro Airship“ očekuje da nastavi s potpunom certifikacijom.

Zelena mobilnost

Njegove vodoničke gorivne ćelije mogu napajati električne motore tokom noćnih sati.

Solar Airship One dolazi u pravo vrijeme, kažu zvaničnici kompanije, s obzirom na debatu o održivosti u avijaciji.

- Cilj je obrazovanje, kataliziranje mlađe generacije, za nas je to vrlo važno zbog klimatskih promjena, zbog prirodnih katastrofa koje dolaze. Moramo imati novu mobilnost — zelenu mobilnost - rekla je za Flying.com članica posade i francuski akrobatski pilot.