Život najbogatijeg sultana na svijetu: Ima harem sa 100 žena koje mijenja sa sinom, prate ih skandali i bahatost

Sultan Hasanal Bolkijah iz Bruneja se ubraja među najbogatije sultane na svijetu. Bio je najbogatiji čovjek na svijetu do 1980. Prema izvještaju Business Insidera, Hasanal Bolkijah ima imovinu veću od 14.700 kruna, a najveći izvor njegove zarade su rezerve nafte i prirodni plin.

No, sve njih, pa i samog sultana, zasjenila je priča o njegovom bratu Džefriju. On je sredinom 90-ih bio ministar finansija, a zajedno s bratom uživao je u čarima koje su im novac i moć pružale. Imali su sopstveni harem u palači, organizovali raskalašne žurke, a mediji su ih karakterisali kao "stalne saučesnike u hedonizmu". Džefri je išao dotle da je imao jahtu koju je nazvao "Si*e”, a dva manja broda krstio je imenima "Bradavica 1" i "Bradavica 2".

Još jedan od sultanovih sinova – princ Abdul Matina voli da se „kupa“ u luksuzu i da to javno pokazuje. Važi za pravu Instagram senzaciju na kom ga prati više od milion ljudi, a on rado dijeli detalje s papreno skupih putovanja i kači fotografije sa jahti, privatnih aviona ili dok igra polo.

Ovaj idiličan bratski odnos srušio se kao kula od karata kada je otkriveno da je iz kraljevske riznice nestalo 16 miliona dolara, a sultan je za ovo optužio upravo Džefrija. On je negirao optužbe, ali je svakako lišen položaja i “osuđen” na izgnanstvo.

Daleko teže od pronevjere novca, sultanu je pala činjenica da je Džefri izazvao skandal međunarodnih razmjera, trajno narušivši pozitivnu sliku o Bruneju. Naime, iscurila su svjedočanstva nekoliko djevojaka o seksualnim navikama princa Džefrija, a to neminovno povlačilo i razotkrivanje sultanovih sklonosti.

Blud i razvrat

Bivša Miss Kalifornije i Amerike Šenon Marketik 1997. otkrila je da je bila seksualna robinja na dvoru, u koju je prvobitno došla da radi na promociji i marketingu za platu od 3.000 dolara dnevno. Sve se završilo tako što je u realnosti danonoćno bila na usluzi Džefriju, a otkrila je da je bila podvrgnuta ponižavajućem tretmanu i da je 32 dana bila zatvorena u sultanovoj palači.

Šenon je pokušala i da tuži sultana i princa pred američkim sudom, ali se to okončalo time što je braći odobren imunitet od zakonskog gonjenja, s obzirom na to da su šefovi država. U sudskim dokumentima stoji i da je Marketik svjedočila da je pored nje bilo još od 30 do 100 žena u sultanovom haremu.