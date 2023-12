Poznati Banjalučanin otkrio u kojoj se zemlji prodaju prljave gaće i koliko košta to "zadovoljstvo"

Robert Dacešin, poznati bosanskohercegovački avanturista i putopisac, uz malo novca i mnogo znatiželje obišao je 90 zemalja širom svijeta. On je iz Banje Luke, a na svom Instagram profilu objavio video koji je veoma brzo postao viralan. Robert je nedavno obišao Japan i upravo je tamo i nastao video koji je objavio. Naime, on je naišao na automat u koji ubacite novac, a on vam izbaci, ne igračku, već prljave ženske gaće. Da... bizarno je, ali postoji.



- Iako sam u Japanu vidio dosta toga bizarnog, ovo je nešto možda najčudnije do sada. Što je najgore, mislim da se zaista radi o prljavim gaćama - napisao je Robert uz video.