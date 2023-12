Neki Božić proslavljaju pucnjem iz puške da otjeraju vještice, a neki se na rolama voze do crkve

U nekim se zemljama Božić slavi slično kao i kod nas, ali u nekima možemo vidjeti najotkačenije proslave na svijetu.



Skrivaju ''seratora''

Većina katolika po svijetu ima neke svoje tradicije i običaje kojih se drži tokom blagdanskog dana. Moglo bi se čak reći i da svaka porodica ima različite navike, pa kako se onda ne bi i cijeli svijet razlikovao po svojim običajima? U nekim se zemljama Božić slavi slično kao i kod nas, ali u nekima možemo vidjeti najotkačenije proslave na svijetu. Od vještica do paukova i sauna…

U Španiji, Italiji i južnoj Francuskoj za Božić skrivaju El Caganera, u prijevodu "seratora". Riječ je o figuri koja obavlja veliku nuždu. Simbol je plodnosti zemlje i prosperiteta.

Norvežani pak vjeruju kako vještice izlaze i traže metle. Zbog toga ih skrivaju po kući, a muškarci pucaju iz puške kako bi uplašili vještice. Ukrajinci u božićno drvce skrivaju pauka i mrežu. U Venezueli na misu putuju na koturaljkama, a u Finskoj je običaj da se porodice za vrijeme Božića zagrije u sauni.

Japanci u KFC-u

I dok je u našim krajevima normalno da se za blagdana najviše kuha i jede, malobrojne porodice koje slave Božić u Japanu odlaze u lanac brze prehrane KFC i tamo imaju blagdanski ručak. Ova tradicija datira iz 70-ih.

U venecuelanskom gradiću Karakasu stanovnici od 16. do 24. decembra u ranim jutarnjim satima odlaze u crkvu, i to na rolama. Promet je zaustavljen sve do 8 sati ujutro, piše Večernji.