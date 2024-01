Pandemija koronavirusa je donijela novu psihologiju luksuznog putovanja

Luksuzna putovanja i psihologija iza njih doživjela su promjene od početka pandeimije koronavirusa, a promjena je najočitija u osnovnom razmišljanju mnogih o putovanju.

- Ljudi su se, zbog kovida, dugo zadržavali na istom mjestu - kaže stručnjakinja za luksuzna putovanja Džoana Kuflik, direktorica usluga za putovanja u kompaniji Marčej, luksuznom putničkom klubu sa članstvom koji sarađuje s brendovima poput Passalacqua, Bulgari Roma, Faena, Deplar Farm i Mandarin Oriental Hyde Park.

- Prošla godina je zaista prva godina gdje je kovid postao stvar prošlosti, ljudi imaju drugačiju svijest. Nisu bili uplašeni i cijenili su putovanje na drugačiji način. Ljudi više ne žele da čekaju visokokvalitetna iskustva sa svojim najbližima.

Elitna usluga sa sjedištem u Njujorku, koju koriste izvršni direktori iz Fortune 500 kompanija, kreativni mladi preduzetnici, poznati sportski velikani i finansijski magnati, pokrenuta je prije devet godina od Džona Ajna, investitora i finansijera koji je počeo kao stručnjak za spajanja i preuzimanje u Kredi Svisu, a zatim prešao u UBS u Njujorku.

Nakon poslovne škole, pokrenuo je Founded Film Partners, fokusirajući se na film, televiziju i muziku. Ajn, predsjednik Marčeja, prvobitno ga je pokrenuo kao ekskluzivni poslovni putnički klub za prijatelje i porodicu, a zatim ga proširio i pratio njegov rast.

Nedavno, kaže Kuflik, fokus u Marčeju se promijenio.

- Klijenti su počeli da pitaju za usluge vezane za njihova lična iskustva - kaže Kuflik, pa dodao:

- Od pandemije, poslovna i rekreativna putovanja su se isprepletala. I sada je skoro 80 posto putovanja u Marčeju usmjereno ka ličnim putovanjima ili kombinaciji oba.

Evo nekih od najznačajnijih promena koje je Kuflik primijetila u svijesti luksuznih putnika.

Sklonost ka dugim, sporim putovanjima

Ljudi rezervišu i putuju duže vreme i usporavaju svoje korake dok to rade.

- Sa komponentom rada na daljinu, ljudima je u redu da budu sedmicama u Evropi sa svojim računarom - kaže ona, pa dodaje:

- I to zaista mijenja igru. Sa sporim putovanjem, ljudi mogu dublje da urone u lokalnu kulturu i rezervišu više iskustava koja im omogućavaju da zaista istraže i cene destinaciju - smatra Kuflik.

Traže da odu izvan tipičnih iskustava u odmaralištima i više su spremni da istražuju manje poznate puteve.

Veća želja za velnes putovanjima

„Došlo je do ogromnog pomaka u brizi o vlastitom blagostanju i odvajanju vremena za sebe“, kaže Kuflik. Prema novom izveštaju Global velnes instituta, tržište velnes turizma će se više nego udvostručiti do 2027. sa skokom potrošnje od 651 milijarde dolara do 1,4 biliona dolara. Godišnji rast od 16,6 odsto u narednih pet godina učiniće velnes turizam drugim najvećim liderom rasta među svim sektorima velnesa, osim velnes nekretnina, koji raste po stopi od 17,4 odsto.

Ljudi su spremni da putuju dalje radi autentičnih velnes iskustava na najsavremenijim destinacijama poput SHA Wellness Clinic, koja otvara drugi objekat u Quintana Roo, Meksiko, početkom 2024. godine, ili Eleven Experience’s Deplar Farm, sa fokusom na luksuznu avanturu na severozapadu Islanda.

„Klijenti takođe traže usmereni velnes ritrit, možda sa poznatim instruktorom joge ili pilatesa, gde se mogu fokusirati na sebe“, kaže ona. I luksuzni objekti povećavaju velnes ponudu, jer gosti imaju veća očekivanja, uključujući želju da imaju sve: terapiju solju, zvučno isceljenje, tretmane spa centra za um i telo, bazene sa toplom i hladnom vodom.

Volja za putovanjem van sezone

Budući da je putovanje tokom vrha sezone do popularnih destinacija postalo izazovno zbog gužvi, putovanje van sezone, za one koji mogu, pokazuje se kao novo vrijeme jer je moguće doći dovoljno blizu da zaista vidite Fontanu di Trevi ili Španske stepenice. Putovanje na Siciliju u novembru ili u Veneciju u decembru odličan je način ne samo da se izbjegnu gužve, već i da se doživi destinacija onako kako to rade lokalci.

Otvorenost za spontana putnička iskustva

- Više ljudi se osjeća udobno ako ostane na jednom mjestu - kaže ona.

Također, ne planiraju previše unaprijed i „ostavljaju raspored otvorenim za to gdje ih destinacija vodi“. Fleksibilnost vam zaista omogućava da se otvorite za spontana iskustva i živite u trenutku tokom putovanja.

Planiranje događaja na destinaciji

Rezervisanje cijelog putovanja zbog koncerta, festivala ili jedinstvenog događaja na određenoj destinaciji postaje sve češće u luksuznom sektoru, kaže Kuflik, i „to nam omogućava da budemo kreativniji u planiranju putovanja i organizujemo veće putovanje oko toga“.

Ako ste oduvek željeli ići na Coachella festival, South by Southwest ili Austin City Limits – ili da vidite Yo Yo Ma nastup u intimnom prostoru u Francuskoj – radite sa svojim savjetnikom za putovanja da produžite svoju posjetu i provedete vrijeme u obližnjem Palm Springsu, Ostinu ili Parizu.