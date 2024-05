Siva čaplja lovi ribe u Miljacki

Siva čaplja je velika ptica duga 90 – 100 cm, s rasponom krila od 175 do 195 cm te težinom od 1 do 2 kg. Perje ove ptice je sive i bijele boje. Hrani se ribama i žabama, a osim njih i malim sisavcima i pticama. Zimi kada se stajaće vode zalede, sive čaplje odlaze do najbliže rijeke i tamo provode zimu.

Odrasle sive čaplje na glavi imaju prepoznatljivu kukmu crne boje. Sezona parenja počinje u veljači, a završava krajem travnja. Siva čaplja gnijezdi se u koloniji. Mužjak i ženka zajedno grade gnijezdo, ženka izleže 1-6 jaja koja su svjetloplave boje i ovalna oblika.

Inkubacija traje oko mjesec dana, a za mladunce skrbe oba roditelja.