Kristijan Iličić za "Avaz" o svojim putovanjima: Naša planeta je prekrasno mjesto za život

Kristijan Iličić, poznati putnik, avanturista i moderni nomad za „Avaz“ je pričao o svojim pustolovinama putujući kroz više od 190 država, a njegove priče pomjeraju s mjesta one najusidrenije i inspiriraju da se otisnu i sami ostave otiske u stranim zemljama. Šta Vas je inspiriralo da se otisnete u avanture putovanja i u kojem momentu je to preraslo u misiju da posjetite sve države na svijetu? - Nije to bila inspiracija koliko duboko usađena želja koju sam gajio od malena, a to je da putujem daleko, da upoznam svijet i vidim što je iza horizonta. Rekao bi da sam se rodio takav. Kao dječak sam s roditeljima putovao u zemlje Evrope, a prvo malo egzotičnije putovanje mi je bilo u Tursku s bratom. Išli smo na samo par dana, ali meni je to bilo dovoljno da shvatim kako postoje svjetovi izvan našeg, da ih je mnogo i da ih želim upoznati.

Čim su mi prilike dopustile krenuo sam dalje, prvo Tunis, zatim nekoliko mjeseci u Jugoistočnu Aziju i to je bilo to. Nakon nekih pet godina putovanja i podosta država „u svom džepu“ i nakon što sam shvatio da svi mi operiramo s predrasudama prema svijetu koji ne poznajemo, palo mi je na um da želim doći u svaku državu svijeta i vidjeti kako ljudi tamo žive. Tako je to u jednom trenutku preraslo u putovanje oko svijeta. Šta ste željeli pokazati svojim pratiocima na tim putovanjima? - Htio sam im pokazati ono o čemu sam se i sam svjedočio, da svugdje žive većinom dobri ljudi, da postoje dva svijeta, jedan koji je ovaj naš i drugi fiktivni koji vodi visoka politika, koji nam oslikavaju mediji. Također, htio sam svima pokazati kako stvari doista izgledaju na nekoj destinaciji, bez ušminkavanja, bez filtera, posebnog namještanja kadra. Digao sam na hiljade storija posve sirovih, needitiranih, kako bi ljudi hodali sa mnom ulicama, džunglama, pijeskom kojim sam ja hodao i da vide iz prve ruke kakve su stvari.

Također sam želio da vide da iza onoga kad ja stanem širom raširenih ruku ispred nekog vodopada, vulkana ili piramide u džungli Gvatemale da stoji jako puno napora, uspona na vrhove, probijanja kroz blato te da nije sve samo lijepa razglednica. I unatoč svemu tome, uspio sam napraviti lijepe razglednice jer je naš planet jednostavno jedno prekrasno mjesto za život. No, ono što mi je posljednjih godina došlo primarno u fokus, to je da moji pratitelji upoznaju ljude drugih kultura, da sruše predrasude o njima. U koje države se najradije vraćate, koje su ostavile veliki utisak na Vas? - Mislim da vas neću iznenaditi odgovorima jer se to jako dobro vidi i na mojim profilima. U Tajland se vraćam redovito, to mi je gotovo drugi dom. Afganistan je mjesto gdje sam doživio pomak u svijesti, u smislu da sam shvatio koliko smo svi o toj zemlji imali predrasude i koliko je politika prljava stvar. Nije baš posve sigurno bilo putovati tamo, ali me je oduševio svaki put kad sam došao. Venezuela mi je duboko u srcu kao i cijeli južnoamerički kontinent, volim tu vibru, volim mentalitet tih ljudi. Ipak, Venezuela mi se baš usjekla kao top destinacija. Tamo sam ostvario još jedan veliki san, da vidim najviši vodopad na svijetu, ali sam upoznao divne ljude i vidio koliko joj je bogata i lijepa priroda. U Etiopiji nisam sad već dugo bio, ali ona je moja afrička miljenica. Još jedan skok u svijesti. I bolno i divno iskustvo. Koja je najopasnija situacija u kojoj ste se našli? Najopasnija destinacija? - Teško mi je procijeniti koja je situacija bila najopasnija, jer to ovisi i o tome kakve su bile nakane s druge strane ha ha. Prvi posjet Afganistanu kada talibani još nisu bili na vlasti bio je prilično riskantan, pogotovo kad sam u autu putovao njihovim teritorijem u punoj svijesti da ako otkriju da sam stranac otet će me i u najboljem slučaju tražiti otkupninu, a u najgorem, znamo već šta. Bilo je vrlo opasno i u glavnom gradu Haitija, jako sam se tamo nelagodno osjećao. Ulične bande na sve strane. Ono što nisam nikad na storijima pokazao je bilo putovanje u ničiju zemlju na sjeveru Malija gdje sam se doista susreo s najvećim ljudskim šljamom. Možda je to bilo najopasnije.

No, tu je i priroda. Znao sam mirno prati zube u ranu zoru kraj vulkana u Kongu i spustiti se s njega možda pola sata prije nego što je eruptirao. I to je moglo biti fatalno, ali me je bog vulkana poštedio. Bio sam i zatočen kamenom lavinom u Pakistanu itd. Kada puno putuješ, glava zna biti u torbi. Gdje najradije dolazite u Bosnu, kakav utisak je na Vas ostavila naša zemlja? - Najradije dođem u Sarajevo, ali sam vrlo fasciniran i prirodom koju ima Bosna i Hercegovina, to su nevjerojatne ljepote. Bio sam prošlo ljeto tamo malo duže, od Kravice u Hercegovini do Kraljevske Sutjeske u Bosni i oduševio se, a o ljudima da i ne govorim. Od srdačnosti, susretljivosti ali i vrhunskog profesionalizma u mnogim stvarima koje rade. Vaša zemlja je jedna od onih o kojima postoje brojne predrasude koje treba razbijati. BiH je svakako izvrsna destinacija i svako bi je trebao i više nego jednom posjetiti. Pokrenuli ste Nomadik agenciju i rekli da je drugačija od svih drugih travel agencija, šta je to drugačije? - Drugačije su nam destinacije, mi smo jedini na Balkanu koji vodimo u Afganistan, Mauritaniju, Venezuelu, Niger, Irak i mnoge druge opasne ili teško dostupne države.

Naša je prednost u tome što sve isprobali iz prve ruke. Mi smo više usmjereni na avanturu, adrenalinske ture, dobru zabavu. Često nudimo ono što se mnogi ljudi ne usude napraviti jer ne znaju odakle bi započeli i kako uopće isplanirati neko zahtjevnije putovanje. Sve to odrađujemo za njih, brinemo o svakom i najmanjem detalju. Za one koji bi možda krenuli Vašim stopama, šta je to što moraju znati i kako da se pripreme? - Ne moraju ljudi cijelu priču koncipirati ovako kako sam ja to napravio. Nekima društvene mreže nisu drage ili bitne, a opet željeli bi putovati i živjeti od toga. Ipak, da biste živjeli od svojih putovanja morate na neki način biti poznati javnosti, dakle, ne možete se skrivati. Možete biti putopisac koji redovno objavljuje knjige ili snima dokumentarce, no to sve traži u startu puno više ulaganja, a i kad imate finalni proizvod morate naći načina da on bude negdje emitiran ili objavljen. S društvenim mrežama je barem taj dio lakši. Ipak, nije dovoljno samo otvoriti profil i krenuti iako to jest prvi korak. Ako želite puno putovati i živjeti od toga na način kako sam ja to napravio, prvo čega ćete se morati odreći je komfor i kolebljivost, a ono čime se morate naoružati je disciplina, izdržljivost, konzistentnost i neosjetljivost na kritiku. Komfora i kolebljivosti se morate odreći zato što želite izgraditi svoj brend, jer bez brenda ne možete zarađivati, a bez zarade ne možete putovati. Vrlo jednostavno. Kolebljivost nestaje onog trenutka kad napokon skočite i krenete na putovanje, ali što se komfora tiče, pripremite se na brojne sate spavanja na aerodromima, na podu ili često u lošim smještajima, mrtvi umorni u potrazi za bilo kakvom hranom. Tako to krene, ali tu ste da napravite kvalitetan sadržaj. Taj sadržaj morate disciplinirano svaki dan objavljivati bez iznimke, morate biti prisutni. Disciplina i izdržljivost su glavni faktori tu. U početku će vam se činiti da stvari idu sporo, ali s društvenim mrežama je tako, kada jednom krene, stvarno krene. No, treba doći na taj nivo da postanete vidljivi i dovoljno zanimljivi medijima koji će onda i prenijeti neke vaše priče. Budite originalni, drugačiji.

