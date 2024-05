Čarobno naselje vila i apartmana s bazenima na smaragdnom brdu

Naslonjeno na smaragdno brdo, ovo čarobno naselje vila i apartmana s bazenima pruža očaravajući pogled na more na svakom koraku. Raskošno odmaralište, gdje se privatni bazeni stapaju s plavetnilom najvećeg zaliva nalazi se u Grčkoj.

Skoknite do grada Elounde ili Agios Nikolaosa taksijem, ili se uputite hotelskim prijevozom do privatnog kluba na plaži unutar odmarališta, gdje vas čekaju elegantne ležaljke duž obale azurnog mora, a konobari vam donose osvježavajuće koktele direktno do ležaljke.