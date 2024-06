Predivan hotel u Firenci ponovo otvara svoja vrata: Fuzija historije i moderne estetike

U srcu Firence nalazi se predivan hotel koji je određeno vrijeme bio zatvoren zbog renoviranja, a sada su najavili svoje ponovo veliko otvaranje.

Nova era

The Place Firenze nalazi se u srcu ovog grada koji mnogi nazivaju najljepšim u čitavom svijetu. Transformacija koju je doživjeo, ostvarena je od strane porodice Babini i generalnog direktora Klaudia Meli, a najavljuje novu eru prefinjenog gostoprimstva u okviru grupe The Hospitality Experience.

Priznati arhitektonski studio Luiđi Fragola (Luigi) u Firenci predvodio je redizajn, crpeći inspiraciju od poznatog renesansnog arhitekte Leona Batiste Albertija. Dizajn odražava žive boje i arhitektonsku eleganciju crkve Santa Maria Novela, koja se nalazi preko puta hotela. Ova infuzija historijskih elemenata u modernu estetiku stvara elegantno, savremeno utočište gdje se svaki gost osjeća kao kod kuće.

Javne površine hotela, kao što su The Fireplace, Studiolo i Glass Yard, nude spokojne prostore za opuštanje i razmišljanje. Umirujuća paleta zelene i krem, zajedno sa taktilnim materijalima i prilagođenim namještajem, njeguje atmosferu mira i sofisticiranosti.

Glass Yard, sa svojim nagnutim atrijumom i obiljem prirodnog svijetla, sadrži lišće i umjetnička djela lokalnih umjetnika poput Lorenca Brinatija. Studiolo room, inspirirana historijskim umjetničkim studijima, pruža intiman prostor za kreativnost.

Luksuzna rezidencija

The Place Firenze je dizajniran da izgleda kao luksuzna privatna rezidencija. Osam apartmana i dvanaest soba za goste su uređeni veoma lijepo sa tekstilom po mjeri, dok raznovrsni apartmani uključujući dupleks i otvorene dizajne, služe i porodicama i solo putnicima, obezbjeđujući personalizirano i luksuzno iskustvo.

Kulinarska ponuda u The Place Firenze slavi toskansku gastronomiju. Šef kuhinje Aso Miliore izrađuje sezonske menije koristeći lokalne sastojke i tradicionalne tehnike. Koktel salon hotela nudi raznovrstan izbor pića, od klasičnih omiljenih do inovativnih kreacija.

Terasa na krovu, Alcova, je mjesto na otvorenom savršeno za ručavanje i piće, sa prekrasnim pogledom na gradski pejzaž Firence, uključujući Duomo i Santa Maria Novela.

Tradicionalni zanati

Centralna misija hotela je njegova filantropska fondacija, The Place of Wonders, posvećena očuvanju i promoviranju italijanske izrade. Gosti mogu da surađuju sa lokalnim zanatlijama kroz ekskluzivne posjete, podržavajući tradicionalne zanate kao što su tkanje i zlatarstvo. U partnerstvu sa zlatarskom školom LAO, fondacija nudi stipendije mladim zanatlijama, osiguravajući nastavak ove neprocjenjive tradicije.

The Place Firenze je dio The Hospitality Experience (THE) kolekcije luksuznih italijanskih nekretnina u vlasništvu porodice Babini. Ova grupa uključuje Londra Palace Venezia u Veneciji i predstojeći Borgo Dei Conti Resort u Umbriji, koji bi trebalo da bude otvoren na ljeto 2024. Pod vodstvom izvršnog direktora Karla Babinija, The Hospitality Experience podržava naslijeđe očuvanja historijskih dobara uz pružanje usluga bez premca i modernog luksuza.