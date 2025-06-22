Morski dan za dušu: Kako Sarajlije vikendom “skoče” do Jadrana

Dok gradski asfalt ključa, mnogima iz Sarajeva spas donosi – more. I to ne bilo kako. Nema više dugih priprema, višednevnih pakovanja i stresnog traženja smještaja. Danas se more živi kao – izlet. Skok do Jadrana, par sati vožnje, kupanje, kafa uz plažu i povratak predvečer. Jednostavno, lagano i toliko osvježavajuće.

Nova cesta

- Zahvaljujući brzoj cesti preko Počitelja, put od Sarajeva do mora znatno je skraćen i olakšan. Sve više Sarajlija koristi vikend za jednodnevni boravak na plaži.

- Za manje od tri sata ste na moru, bez stresa, bez razmišljanja hoćete li pronaći smještaj. Spakujete peškir, nešto lagano za obući i krenete. Samo da se udahne onaj morski zrak, da se okupate i popijete kafu pored mora – i to vam je to - rekao nam je jedan mladić iz grupe koja redovno vikendom posjećuje južnu obalu.

Plaže blizu

Ovaj vikend posjetili smo Gradac i Drvenik, dvije najbliže, pristupačne i uvijek žive destinacije. Cijene su vrlo slične: kafa 2 eura, pizza od 10 do 13 eura, roštilj porcije od 12 do 17 eura, dok su sokovi između 3 i 5 eura.

- Već mjesec dana dolazimo skoro svaki vikend. Istina, mi smo iz Mostara pa je nama još jednostavnije, ali ova navika dnevnog mora je pravo otkriće - govori jedna djevojka koju zatičemo uz kafu, u hladu uz plažu.

Nedjeljna gužva

Ipak, postoji i jedna mana. Nedjeljom, povratak zna biti naporan, posebno kod Konjica.

- Tu se morate naoružati strpljenjem, komentariše jedan Sarajlija, dodajući kako se to preživi kad znate da vas čeka ta jedna dobra kafa pored mora i par sati plivanja.

- Gužve ne kvare ugođaj, jer se već zna, avgust donosi godišnje odmore, pa dok se čeka odmor, tu su dnevne morske kafice, dobra riba i kratki predah od stvarnosti.

More kao terapija

Sve više ljudi shvata da odmor ne mora značiti sedam dana na moru. Nekad je dovoljno i jedan.

- Ovaj osjećaj kad nakon gradske buke staneš bos uz more, kad osjetiš so na koži i popiješ prvu kafu u hladu, to liječi. I ne košta mnogo, zaključuje grupa mladića koja nam potvrđuje da je vikend najbolja prilika da mu se prepustimo.

Morski reset

- Napunite vikend slanom energijom, osvježite tijelo i misli. Zaboravite planove, rezervacije i stres. Spakujte peškir, naočale i dobro raspoloženje i krenite. Jer more ne pita koliko ostajete, već kako se osjećate kad dođete.