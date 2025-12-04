Napravite ukusne oblande

Donosimo vam recept za ukusne oblande.
Sastojci:
200 ml mlijeka
150 ml ulja
300 g šećera
250 g margarina
150 g mlijeka u prahu
200 g čokolade za kuhanje
200 g bijele čokolade
200 g oblandi
(27x37 cm, 5 komada)
Priprema:
U šerpi na šporetu zagrijavajte uz miješanje mlijeko, ulje, šećer i margarin. Kada zakipi skinite s vatre, dodajte mlijeko u prahu i dobro izmiješajte. Na pari otopite čokoladu za kuhanje, pa nakon nje i bijelu čokoladu. Smjesu s mlijekom u prahu podijelite na dva dijela. U prvi dio dodajte otopljenu tamnu čokoladu, a u drugi bijelu čokoladu i izmiješajte. I tamnu i svijetlu kremu podijelite na dva dijela. Za slaganje oblandi stavite jednu oblandu sa šarama prema gore. Na nju nanesite svijetlu kremu, pa prekrijte oblandom, opet sa šarama prema gore. Dobro pritisnite oblandu da se spoji s kremom.
Nanesite tamnu kremu na oblandu i prekrijte oblandom sa šarama prema gore. Još jednom ponovite cijeli postupak, s tim što zadnju oblaoblandu tnu okrećete sa šarama prema dolje.
Sve poklopite teškim predmetom i ostavite preko noći na hladnom da se stisne.