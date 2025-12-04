Napravite ukusne oblande

Donosimo vam recept za ukusne oblande.

Sastojci:

200 ml mlijeka

150 ml ulja

300 g šećera

250 g margarina

150 g mlijeka u prahu

200 g čokolade za kuhanje

200 g bijele čokolade

200 g oblandi

(27x37 cm, 5 komada)

Priprema:

U šerpi na šporetu zagrijavajte uz miješanje mlijeko, ulje, šećer i margarin. Kada zakipi skinite s vatre, dodajte mlijeko u prahu i dobro izmiješajte. Na pari otopite čokoladu za kuhanje, pa nakon nje i bijelu čokoladu. Smjesu s mlijekom u prahu podijelite na dva dijela. U prvi dio dodajte otopljenu tamnu čokoladu, a u drugi bijelu čokoladu i izmiješajte. I tamnu i svijetlu kremu podijelite na dva dijela. Za slaganje oblandi stavite jednu oblandu sa šarama prema gore. Na nju nanesite svijetlu kremu, pa prekrijte oblandom, opet sa šarama prema gore. Dobro pritisnite oblandu da se spoji s kremom.

Nanesite tamnu kremu na oblandu i prekrijte oblandom sa šarama prema gore. Još jednom ponovite cijeli postupak, s tim što zadnju oblaoblandu tnu okrećete sa šarama prema dolje.

Sve poklopite teškim predmetom i ostavite preko noći na hladnom da se stisne.