Pasta sa špinatom i piletinom je kombinacija kremaste teksture i bogatog ukusa proteina, koja osvaja i najzahtjevnije nepce. Ovo jelo je jednostavno za pripremu, ali dovoljno elegantno da može poslužiti i za posebne prilike.

Špinat unosi svježinu i blagu gorčinu, dok sočna piletina doprinosi hranljivosti i bogatom ukusu. Kremasti sos od pavlake, zajedno sa začinima poput karija, dodaje ovoj pasti toplinu i dubinu ukusa.

Vrijeme pripreme je 30 minuta.

Sastojci:

1 veća glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

100 g špinata

50 ml vode od skuhane tjestenine

150 g pavlake za kuhanje

150 g kisele pavlake

so (po ukusu)

biber (po ukusu)

1 kašičica karija

50 g rendanog sira

250 g pilećeg filea

250 g tjestenine po izboru.

Priprema:

Skuhajte tjesteninu u slanoj vodi prema uputstvu na pakovanju, pa je ocijedite i ostavite sa strane. Piletinu isijecite na kockice, posolite, pobiberite i pospite karijem. U tiganju zagrijte malo ulja i ispržite piletinu sa obje strane dok ne dobije zlatnu boju i ne bude potpuno pržena, a onda je izvadite iz tiganja.

U isti tiganj dodajte pavlaku za kuhanje, kiselu pavlaku i malo vode od tjestenina, kako bi sos bio kremast, ali ne previše gust. Dodajte špinat i miješajte dok ne omekša. Sve dobro promiješajte i kuhajte na laganoj vatri pet minuta, dok se ukusi ne povežu. Začinite po ukusu solju, biberom i karijem.

Skuhanu tjesteninu pomiješajte sa kremastim sosom i dodajte prethodno ispečenu piletinu. Posipajte rendanim sirom i lagano promiješajte. Poslužite odmah, dok je jelo toplo i kremasto. Po želji možete dodati i svježe začinsko bilje poput peršuna ili bosiljka za dodatnu aromu.