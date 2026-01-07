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NEOBIČNA VERZIJA

Mekan i mirisan: Banana hljeb s makom

Idealno za doručak, užinu ili sladak završetak dana

Banana hljeb s makom. Unsplash

A. P.

7.1.2026

Ako tražite kolač koji spaja jednostavnost pripreme i bogatstvo okusa, banana hljeb s makom je pravi izbor. Njegova sočnost i miris odmah mame iz kuhinje, dok svaka kriška pruža savršenu kombinaciju slatkoće i orašaste arome maka. Idealno za doručak, užinu ili sladak završetak dana.

Priprema je jednostavna i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, što ga čini savršenim izborom za sve koji žele brzo pripremiti nešto ukusno.

Sastojci:

2 veće zrele banane

100 g šećera

80 g omekšalog maslaca

2 jaja

160 g glatkog brašna

1 kašika praška za pecivo

½ kašikica sode bikarbone

prstohvat soli

1 vanilin šećer

2 kašike mlijeka

40 g mljevenog maka.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 °C. Kalup za pečenje obložite papirom ili ga premažite maslacem i pospite brašnom. Zgnječite banane vilicom u pire. Umutite maslac sa šećerom, dodajte jaja i dobro izmiksajte. 

Zatim u ovu smjesu umiješajte bananin pire, vanilin šećer i mlijeko. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i mak. Suhe sastojke polako dodajte mokrima i lagano promiješajte dok se smjesa ne ujednači. Izlijte je u pripremljeni kalup i poravnajte površinu.

Pecite 50–60 minuta. Ostavite hljeb da se hladi u kalupu 10 minuta, zatim ga izvadite i potpuno ohladite na rešetki prije rezanja.

# RECEPTI
# BANANA HLJEB
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