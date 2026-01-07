Mekan i mirisan: Banana hljeb s makom

Ako tražite kolač koji spaja jednostavnost pripreme i bogatstvo okusa, banana hljeb s makom je pravi izbor. Njegova sočnost i miris odmah mame iz kuhinje, dok svaka kriška pruža savršenu kombinaciju slatkoće i orašaste arome maka. Idealno za doručak, užinu ili sladak završetak dana.

Priprema je jednostavna i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, što ga čini savršenim izborom za sve koji žele brzo pripremiti nešto ukusno.

Sastojci:

2 veće zrele banane

100 g šećera

80 g omekšalog maslaca

2 jaja

160 g glatkog brašna

1 kašika praška za pecivo

½ kašikica sode bikarbone

prstohvat soli

1 vanilin šećer

2 kašike mlijeka

40 g mljevenog maka.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 °C. Kalup za pečenje obložite papirom ili ga premažite maslacem i pospite brašnom. Zgnječite banane vilicom u pire. Umutite maslac sa šećerom, dodajte jaja i dobro izmiksajte.

Zatim u ovu smjesu umiješajte bananin pire, vanilin šećer i mlijeko. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i mak. Suhe sastojke polako dodajte mokrima i lagano promiješajte dok se smjesa ne ujednači. Izlijte je u pripremljeni kalup i poravnajte površinu.