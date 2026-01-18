Zdravi mafini bez brašna i šećera

Ako ste poslije praznika poželjeli da smanjite unos šećera, ali vam se i dalje jede nešto slatko i mirisno, ovaj recept je pravo malo otkriće.

Ovi mafini su dokaz da zdravo ne mora da znači bezukusno - prave se bez klasičnog brašna i rafinisanog šećera, a puni su prirodne slatkoće iz voća i toplih začina.

Idealni su za sve koji žele laganiju ishranu, ali ne žele da se odreknu uživanja u desertima.

Vrijeme pripreme je 40 minuta.

Sastojci:

2 jajeta

150 g mljevenih ovsenih pahuljica

1 zrela banana

1 mrkva

1 jabuka

1 narandža

30 g oraha

30 g suhog grožđa, suhih šljiva ili drugog suhog voća po želji

1 kašičica ekstrakta od vanile

60 ml ulja (najbolje kokosovog)

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice sode bikarbone

pola kašičice cimeta

prstohvat mljevenog đumbira

prstohvat muškatnog oraščića

prstohvat soli

1 kašičica meda

malo cijelih ovsenih pahuljica za posipanje.

Priprema:

Umutite jaja, pa dodajte izgnječenu bananu, med i ekstrakt vanile. Narendajte koricu narandže, iscijedite sok iz jedne polovine i dodajte u smjesu. Ubacite prstohvat soli, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i začine, pa dodajte ulje i sitno rendanu mrkvu.

Sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine.

Postepeno dodajte mljevene ovsene pahuljice uz stalno miješanje. Suho voće po izboru prethodno možete potopiti u vodu kako bi omekšalo, zatim ga sitno isjeckajte i dodajte u smjesu zajedno sa sjeckanim orasima.

Sve još jednom lagano promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede.

Smjesu sipajte u korpice za mafine ili u kalup ako želite da pečete kao kolač. Po vrhu pospite nekoliko cijelih ovsenih pahuljica i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok mafini ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu čvrsti na dodir.