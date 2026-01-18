Zdravi mafini bez brašna i šećera

Ako ste poslije praznika poželjeli da smanjite unos šećera, ali vam se i dalje jede nešto slatko i mirisno, ovaj recept je pravo malo otkriće.
Ovi mafini su dokaz da zdravo ne mora da znači bezukusno - prave se bez klasičnog brašna i rafinisanog šećera, a puni su prirodne slatkoće iz voća i toplih začina.
Idealni su za sve koji žele laganiju ishranu, ali ne žele da se odreknu uživanja u desertima.
Vrijeme pripreme je 40 minuta.
Sastojci:
2 jajeta
150 g mljevenih ovsenih pahuljica
1 zrela banana
1 mrkva
1 jabuka
1 narandža
30 g oraha
30 g suhog grožđa, suhih šljiva ili drugog suhog voća po želji
1 kašičica ekstrakta od vanile
60 ml ulja (najbolje kokosovog)
1 kašičica praška za pecivo
1/2 kašičice sode bikarbone
pola kašičice cimeta
prstohvat mljevenog đumbira
prstohvat muškatnog oraščića
prstohvat soli
1 kašičica meda
malo cijelih ovsenih pahuljica za posipanje.
Priprema:
Umutite jaja, pa dodajte izgnječenu bananu, med i ekstrakt vanile. Narendajte koricu narandže, iscijedite sok iz jedne polovine i dodajte u smjesu. Ubacite prstohvat soli, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i začine, pa dodajte ulje i sitno rendanu mrkvu.
Sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine.
Postepeno dodajte mljevene ovsene pahuljice uz stalno miješanje. Suho voće po izboru prethodno možete potopiti u vodu kako bi omekšalo, zatim ga sitno isjeckajte i dodajte u smjesu zajedno sa sjeckanim orasima.
Sve još jednom lagano promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede.
Smjesu sipajte u korpice za mafine ili u kalup ako želite da pečete kao kolač. Po vrhu pospite nekoliko cijelih ovsenih pahuljica i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok mafini ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu čvrsti na dodir.