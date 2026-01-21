Recepti: 5 jela za dijabetičare

Osobama koje boluju od dijabetesa, odnosno šećerne bolesti preporučuje se redovna umjerena tjelesna aktivnost te uravnotežena prehrana. Donosimo vam recepte za pet zdravih i ukusnih jela koje mogu jesti osobe koje boluju od dijabetesa. Ova jela sadrže kvalitetne izvore ugljikohidrata koji ne izazivaju nagle poraste nivoa šećera u krvi, a mogu ih konzumirati svi koji žele svom organizmu priuštiti zdrav, hranjiv i niskokaloričan obrok. Heljdine palačinke Sastojci 50 g heljdinog brašna 50 g zobenog brašna 1 jaje 150 ml mlijeka 100 ml vode 1 čajna kašičica cimeta 1/2 kašike lanenih sjemenki malo soli 1 kašika kokosovog ulja 100 g svježeg sira 100 g šumskog voća Priprema Pomiješajte heljdino i zobeno brašno te im dodajte svježe mljevene lanene sjemenke, jaje, mlijeko, vodu i malo soli. Ispecite palačinke na malo kokosovog ulja. U posudici pomiješajte šumsko voće i svježi sir te tom smjesom nadjenite palačinke.

Salata od ječma i crvenog graha . Coolinarika.com Salata od ječma i crvenog graha . Coolinarika.com

Salata od ječma i crvenog graha Sastojci 100 g ječma 200 g crvenog graha 200 g cherry paradajza 50 g zelene paprike 50 g polutvrdog sira, može gauda 3 kašike cijeđenog limunovog soka 2 kašike maslinovog ulja so, biber, po želji Priprema Ječam skuhajte prema uputama na pakovanju, pa procijedite i isperite vodom te pustite da se malo ohladi. Skuhajte i grah. Pomiješajte sve sastojke i nježno promiješajte, tako da se zrna graha ne razbiju. Ječam i grah su izvrstan izvor vlakana, a vlakna, osim što pomažu probavi, zadržavaju duže vremena osjećaj sitosti.

Ražnjići s govedinom i povrćem . Fitness.com.hr Ražnjići s govedinom i povrćem . Fitness.com.hr

Ražnjići s govedinom i povrćem Sastojci 300 g goveđeg mesa, narezano na kockice 1 tikvica 2 paprike 10-ak cherry paradajza 10-ak srednje velikih šampinjona Priprema Na štapiće za ražnjiće nabodite naizmjenično sve sastojke pa ražnjiće pecite sa svih strana po 1-2 minute na roštilju ili grill tavi. Po želji stavite malo maslinovog ulja, kad su ražnjići gotovi. Povrće koje stavljate, birajte prema vlastitoj želji.

Krompir u chilliju . Dnevno.hr Krompir u chilliju . Dnevno.hr

Krompir u chilliju Sastojci 350 g krompira 1/2 čajne kašičice maslinovog ulja 1/2 manje glavice luka 1/2 čajne kašičice chillija 50 g ribanog sira, gauda, po želji Priprema Krompir narežite na četvrtine, pa stavite da se kuha 20-ak minuta, odnosno dok krompir ne bude kuhan, ali se ne smije raspadati. Procijedite krompir. Na tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte na trakice narezan luk i dinstajte dok luk ne omekša. Dodajte krompir i chilly pa dinstajte otprilike pet minuta, uz stalno miješanje. Pospite naribani sir preko krompira, poklopite i skinite s vatre. Ostavite da stoji približno minutu, dok se sir ne otopi.

Energetske pločice . Recepti.com Energetske pločice . Recepti.com