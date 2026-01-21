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ZDRAVO I UKUSNO

Recepti: 5 jela za dijabetičare

Ova jela sadrže kvalitetne izvore ugljikohidrata koji ne izazivaju nagle poraste nivoa šećera u krvi

Heljdine palačinke. Vecernji.hr

I. P.

21.1.2026

Osobama koje boluju od dijabetesa, odnosno šećerne bolesti preporučuje se redovna umjerena tjelesna aktivnost te uravnotežena prehrana. Donosimo vam recepte za pet zdravih i ukusnih jela koje mogu jesti osobe koje boluju od dijabetesa. Ova jela sadrže kvalitetne izvore ugljikohidrata koji ne izazivaju nagle poraste nivoa šećera u krvi, a mogu ih konzumirati svi koji žele svom organizmu priuštiti zdrav, hranjiv i niskokaloričan obrok.

Heljdine palačinke

Sastojci

50 g heljdinog brašna

50 g zobenog brašna

1 jaje

150 ml mlijeka

100 ml vode

1 čajna kašičica cimeta

1/2 kašike lanenih sjemenki

malo soli

1 kašika kokosovog ulja

100 g svježeg sira

100 g šumskog voća

Priprema

Pomiješajte heljdino i zobeno brašno te im dodajte svježe mljevene lanene sjemenke, jaje, mlijeko, vodu i malo soli. Ispecite palačinke na malo kokosovog ulja. U posudici pomiješajte šumsko voće i svježi sir te tom smjesom nadjenite palačinke.

Salata od ječma i crvenog graha. Coolinarika.com

Salata od ječma i crvenog graha

Sastojci

100 g ječma

200 g crvenog graha

200 g cherry paradajza

50 g zelene paprike

50 g polutvrdog sira, može gauda

3 kašike cijeđenog limunovog soka

2 kašike maslinovog ulja

so, biber, po želji

Priprema

Ječam skuhajte prema uputama na pakovanju, pa procijedite i isperite vodom te pustite da se malo ohladi. Skuhajte i grah. Pomiješajte sve sastojke i nježno promiješajte, tako da se zrna graha ne razbiju.

Ječam i grah su izvrstan izvor vlakana, a vlakna, osim što pomažu probavi, zadržavaju duže vremena osjećaj sitosti.

Ražnjići s govedinom i povrćem. Fitness.com.hr

Ražnjići s govedinom i povrćem

Sastojci

300 g goveđeg mesa, narezano na kockice

1 tikvica

2 paprike

10-ak cherry paradajza

10-ak srednje velikih šampinjona

Priprema

Na štapiće za ražnjiće nabodite naizmjenično sve sastojke pa ražnjiće pecite sa svih strana po 1-2 minute na roštilju ili grill tavi. Po želji stavite malo maslinovog ulja, kad su ražnjići gotovi. Povrće koje stavljate, birajte prema vlastitoj želji.

Krompir u chilliju. Dnevno.hr

Krompir u chilliju

Sastojci

350 g krompira

1/2 čajne kašičice maslinovog ulja

1/2 manje glavice luka

1/2 čajne kašičice chillija

50 g ribanog sira, gauda, po želji

Priprema

Krompir narežite na četvrtine, pa stavite da se kuha 20-ak minuta, odnosno dok krompir ne bude kuhan, ali se ne smije raspadati. Procijedite krompir. Na tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte na trakice narezan luk i dinstajte dok luk ne omekša. Dodajte krompir i chilly pa dinstajte otprilike pet minuta, uz stalno miješanje. Pospite naribani sir preko krompira, poklopite i skinite s vatre. Ostavite da stoji približno minutu, dok se sir ne otopi.

Energetske pločice. Recepti.com

Energetske pločice

Sastojci

100 g zobenih pahuljica

3 kašike oraha, usitnjenih

1 bjelanjak

3 kašike maslaca od kikirikija

2 kašike meda

1/2 čajne kašiičice ekstrakta vanilije

3 kašike lanenih sjemenki

2 kašike zobenog brašna

2 kašike naribane čokolade (min. 75% kakaa)

malo soli

Priprema

Zagrijte rernu na 150 stepeni Celzijusa, pa na protvan stavite papir za pečenje. Istresite zobene pahuljice i orahe i stavite u rernu na 10-ak minuta, samo da se malo istostiraju i dobiju aromu. Izvadite i ostavite da se hladi.

Pojačajte temperaturu na 180 stepeni. U posudi pomiješajte bjelanjak, maslac od kikirikija, med, ekstrakt vanilije i so. Dodajte pečene orahe i zobene pahuljice, mljevene lanene sjemenke, zobeno brašno i ribanu čokoladu i sve dobro izmiješajte dok se ne sljubi.

Smjesu istresite na pleh i pecite 20-ak minuta, dok ne postane zlatno-smeđe boje. Narežite na pravougaone pločice i ohladite.

# RECEPTI
# DIJABETES
# LIFESTYLE
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