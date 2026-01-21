Recepti: 5 jela za dijabetičare

Osobama koje boluju od dijabetesa, odnosno šećerne bolesti preporučuje se redovna umjerena tjelesna aktivnost te uravnotežena prehrana. Donosimo vam recepte za pet zdravih i ukusnih jela koje mogu jesti osobe koje boluju od dijabetesa. Ova jela sadrže kvalitetne izvore ugljikohidrata koji ne izazivaju nagle poraste nivoa šećera u krvi, a mogu ih konzumirati svi koji žele svom organizmu priuštiti zdrav, hranjiv i niskokaloričan obrok.
Heljdine palačinke
Sastojci
50 g heljdinog brašna
50 g zobenog brašna
1 jaje
150 ml mlijeka
100 ml vode
1 čajna kašičica cimeta
1/2 kašike lanenih sjemenki
malo soli
1 kašika kokosovog ulja
100 g svježeg sira
100 g šumskog voća
Priprema
Pomiješajte heljdino i zobeno brašno te im dodajte svježe mljevene lanene sjemenke, jaje, mlijeko, vodu i malo soli. Ispecite palačinke na malo kokosovog ulja. U posudici pomiješajte šumsko voće i svježi sir te tom smjesom nadjenite palačinke.
Salata od ječma i crvenog graha
Sastojci
100 g ječma
200 g crvenog graha
200 g cherry paradajza
50 g zelene paprike
50 g polutvrdog sira, može gauda
3 kašike cijeđenog limunovog soka
2 kašike maslinovog ulja
so, biber, po želji
Priprema
Ječam skuhajte prema uputama na pakovanju, pa procijedite i isperite vodom te pustite da se malo ohladi. Skuhajte i grah. Pomiješajte sve sastojke i nježno promiješajte, tako da se zrna graha ne razbiju.
Ječam i grah su izvrstan izvor vlakana, a vlakna, osim što pomažu probavi, zadržavaju duže vremena osjećaj sitosti.
Ražnjići s govedinom i povrćem
Sastojci
300 g goveđeg mesa, narezano na kockice
1 tikvica
2 paprike
10-ak cherry paradajza
10-ak srednje velikih šampinjona
Priprema
Na štapiće za ražnjiće nabodite naizmjenično sve sastojke pa ražnjiće pecite sa svih strana po 1-2 minute na roštilju ili grill tavi. Po želji stavite malo maslinovog ulja, kad su ražnjići gotovi. Povrće koje stavljate, birajte prema vlastitoj želji.
Krompir u chilliju
Sastojci
350 g krompira
1/2 čajne kašičice maslinovog ulja
1/2 manje glavice luka
1/2 čajne kašičice chillija
50 g ribanog sira, gauda, po želji
Priprema
Krompir narežite na četvrtine, pa stavite da se kuha 20-ak minuta, odnosno dok krompir ne bude kuhan, ali se ne smije raspadati. Procijedite krompir. Na tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte na trakice narezan luk i dinstajte dok luk ne omekša. Dodajte krompir i chilly pa dinstajte otprilike pet minuta, uz stalno miješanje. Pospite naribani sir preko krompira, poklopite i skinite s vatre. Ostavite da stoji približno minutu, dok se sir ne otopi.
Energetske pločice
Sastojci
100 g zobenih pahuljica
3 kašike oraha, usitnjenih
1 bjelanjak
3 kašike maslaca od kikirikija
2 kašike meda
1/2 čajne kašiičice ekstrakta vanilije
3 kašike lanenih sjemenki
2 kašike zobenog brašna
2 kašike naribane čokolade (min. 75% kakaa)
malo soli
Priprema
Zagrijte rernu na 150 stepeni Celzijusa, pa na protvan stavite papir za pečenje. Istresite zobene pahuljice i orahe i stavite u rernu na 10-ak minuta, samo da se malo istostiraju i dobiju aromu. Izvadite i ostavite da se hladi.
Pojačajte temperaturu na 180 stepeni. U posudi pomiješajte bjelanjak, maslac od kikirikija, med, ekstrakt vanilije i so. Dodajte pečene orahe i zobene pahuljice, mljevene lanene sjemenke, zobeno brašno i ribanu čokoladu i sve dobro izmiješajte dok se ne sljubi.
Smjesu istresite na pleh i pecite 20-ak minuta, dok ne postane zlatno-smeđe boje. Narežite na pravougaone pločice i ohladite.