Polpetice od kupusa

Kupus je bogat izvor mnogih nutrijenata i mineralnih tvari, od vitamina C, do kalcija, fosfora i željeza, pa sve do vitamina E, K i B grupe. Niskokalorično, a superhranjivo povrće jedinstven je spoj vitamina A, B, C, E i K, omega-3 masnih kiselina i ljekovitih sumpornih tvari koje štite od raka. Prava blagodat za imunitet i probavu, prozvana je i antistresnim povrćem.

Sastojci: 500 g svježeg kupusa, 350 g krompira, 1 jaje, 100 g ribane gaude, so, biber i svježi peršun.

Priprema:

1. Krompir ogulite, narežite na četvrtine i skuhajte u posoljenoj vodi. Dok se kuha, svježi kupus naribajte ili narežite na tanke trakice, kao za salatu.

2. Dinstajte ga na malo ulja, posolite odmah na početku da pusti vodu i da omekša. Možete ubaciti i malo sjeckanog bijelog ili crvenog luka.

3. Od kuhanog krompira napravite pire pa pomiješajte s ostalim sastojcima i oblikujte polpetice.

4. Pržite na malo suncokretovog ulja na tavi, sa svake strane 2-3 minuta da dobije koricu.