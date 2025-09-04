Idealan recept: Pita sa smokvama

Postoje kolači koji mame mirisom i oni koji osvajaju izgledom - a ova pita spaja oboje. Zamislite hrskave tanke kore, složene u naborima poput harmonike, koje u pečenju postaju zlatne i krckave.

Između njih proviruju kriške sočnih smokava, čije meso tokom pečenja otpušta slast i spaja se sa aromatičnom kremom od pavlake, jaja i džema. A kada sve to na kraju pokapate medom i pospete pistacijama, dobijate desert koji je jednako raskošan kao torta, a opet jednostavan i domaćinski.

Ovo je poslastica koja ne osvaja samo ukusom, već i vizuelno - složene kore izgledaju kao umjetničko djelo na trpezi. Ova pita od smokava je pravi primjer kako od jednostavnih sastojaka možete dobiti nevjerovatan desert. Topla i sočna, a ujedno i hrskava, idealna je i za kraj ručka i kao slatkiš uz popodnevnu kafu.

Vrijeme pripreme je oko 60 minuta.

Sastojci:

400 g kora za pitu

150 g putera, otopljenog

6-10 svježih smokava, prepolovljenih i tanko isječenih

300 ml slatke pavlake za kuhanje

150 g šećera

3 jajeta

1 kašičica arome vanile

3 kašike džema od smokava

med

šaka krupno sjeckanih pistacija (opciono).

Priprema:

Kore ostavite da odstoje na sobnoj temperaturi, kako bi bile elastičnije. Rernu zagrijte na 180 stepeni.

Nauljite ili premažite puterom pleh (oko 30 cm prečnika). Položite prvi list kore, premažite puterom, pa preklopite preko pola pleha. Isto uradite s drugom korom preko druge polovine, ostavljajući krajeve da vise, pa ih preklopite unutra da formiraju rub.

Stavite jedan list kore na radnu površinu, premažite puterom, preko njega stavite još jedan list, opet premažite. Naberite ih prstima u "harmoniku" i uvijte u spiralu. Stavite u sredinu pleha. Ponovite dok ne popunite čitav pleh, slagajući spirale jednu uz drugu. Bitno je da kore nisu prenatrpane - treba da ostane šupljina za fil.

Ubacite tanke kriške smokava između naboranih kora. Umutite jaja sa pavlakom, dodajte šećer, vanilu i džem od smokava. Sve dobro sjedinite pa polako prelijte preko kora, da tečnost uđe u praznine. Pecite oko 40 minuta, dok kore ne postanu zlatne i hrskave.

Izvadite pitu iz rerne, obilno je pokapajte medom i pospite sjeckanim pistacijama. Najljepša je dok je još topla.