Postoji nešto posebno u kombinaciji sočnog pilećeg mesa i bogatog, mirisnog sosa koji obavija svaki zalogaj. Pileći karabataci u krem sosu od bibera jedno je od onih jela koje se spremaju brzo, a djeluju kao da ste proveli sate u kuhinji. Hrskava kožica, mekano meso koje se topi u ustima i pikantan sos pun bibera čine ovo jelo savršenim za nedjeljni ručak ili večeru uz čašu vina.

Kremasti sos od pavlake i bibera daje dubinu ukusa, dok suptilna ljutina probija masnoću i naglašava sočnost mesa. Dodavanjem svježeg krupno mljevenog crnog bibera dobija se složenost mirisa i ukusa koja će vas podsjetiti na jela iz vrhunskih restorana.

Još jedna prednost je što ovo jelo ne zahtijeva egzotične sastojke, već koristi ono što većina domaćinstava ima u kuhinji, a rezultat je pravi gurmanski užitak.

Vrijeme pripreme je oko 40 minuta.

Sastojci:

4 pileća karabataka (sa kostima i kožicom)

2 kašike maslinovog ulja

So i svježe mljeveni crni biber (po ukusu)

1 kašičica dimljene paprike (opciono)

1 čehno bijelog luka (sitno isjeckan ili izgnječen)

1 manji crni luk (sitno sjeckan)

150 ml pilećeg bujona (ili vode sa kockom)

150 ml pavlake za kuhanje

2 kašičice krupno mljevenog crnog bibera

1 kašičica brašna (za zgušnjavanje, opciono)

Kašičica putera

Peršun (za dekoraciju).

Priprema:

Pileće karabatake posolite, pobiberite i utrljajte dimljenu papriku i maslinovo ulje. Ostavite 15 minuta da odstoje.

Na tiganju sa malo ulja pecite karabatake prvo stranu sa kožom dok ne postane zlatna i hrskava (oko sedam-osam minuta). Zatim okrenite i pecite još deset minuta, dok meso ne bude gotovo. Izvadite meso i držite ga na toplom.

U isti tiganj ubacite sjeckani crni luk i bijeli luk, pa propržite dok ne omekšaju. Dodajte brašno i promiješajte kratko da upije masnoću.

Sipajte pileći bujon i pustite da se malo redukuje. Dodajte pavlaku za kuhanje, krupno mljeveni crni biber. Kuhajte na blagoj vatri oko sedam minuta dok se ne zgusne. Na kraju umiješajte kašičicu putera za sjaj i punoću ukusa.

Vratite karabatake u sos da se kratko krčkaju (dva-tri minuta), da meso upije aromu.

Pospite sa malo sjeckanog peršuna po želji i poslužite uz pečene krompiriće ili pire i sezonsku salatu.