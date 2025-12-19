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HORMONALNO ZDRAVLJE

Problemi sa štitnjačom: Potrebni su vam ovi minerali

Jod je neophodan i nezamjenjiv za rad štitnjače, a možemo ga pronaći u kuhinjskoj soli, plodovima mora i algama

Problemi sa štitnjačom. Unsplash

Dž. M.

19.12.2025

Za pravilno funkcioniranje štitnjače, ključni su minerali poput cinka, selena i joda. Jod je mineral koji je nužan za proizvodnju svih hormona štitnjače. 

Kada provodimo testove za zdravlje štitnjače, obično mjerimo razine hormona T3 i T4, jer oni ukazuju na količinu joda koja je ugrađena u ove hormone. Jod je neophodan i nezamjenjiv za rad štitnjače, a možemo ga pronaći u kuhinjskoj soli, plodovima mora i algama.

Osim joda, još jedan važan mineral za štitnjaču je selen. Selen je ključan za rad enzima koji pomažu u pretvorbi hormona T4 u aktivni oblik, T3. Osobe koje imaju manjak selena mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno smanjeni rad štitnjače, iako razine hormona T3 i T4 ostaju u normalnim granicama. 

Najbolji izvori selena su brazilski oraščići, a selen se može pronaći i u kvascu, cjelovitim žitaricama i plodovima mora. Samo jedan brazilski oraščić može zadovoljiti više od 100 posto preporučenog dnevnog unosa za selen.

Cink je još jedan mineral koji igra značajnu ulogu u zdravlju štitnjače. Važan je za pravilno funkcioniranje hormona štitnjače, a posebno doprinosi njihovoj aktivnosti unutar stanica. Namirnice koje su dobar izvor cinka uključuju sjemenke bundeve, meso i plodove mora.

# MINERALI
# ZDRAVLJE
# ŠTITNJAČA
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