Problemi sa štitnjačom: Potrebni su vam ovi minerali

Za pravilno funkcioniranje štitnjače, ključni su minerali poput cinka, selena i joda. Jod je mineral koji je nužan za proizvodnju svih hormona štitnjače.

Kada provodimo testove za zdravlje štitnjače, obično mjerimo razine hormona T3 i T4, jer oni ukazuju na količinu joda koja je ugrađena u ove hormone. Jod je neophodan i nezamjenjiv za rad štitnjače, a možemo ga pronaći u kuhinjskoj soli, plodovima mora i algama.

Osim joda, još jedan važan mineral za štitnjaču je selen. Selen je ključan za rad enzima koji pomažu u pretvorbi hormona T4 u aktivni oblik, T3. Osobe koje imaju manjak selena mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno smanjeni rad štitnjače, iako razine hormona T3 i T4 ostaju u normalnim granicama.