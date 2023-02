Propuh “ubija” - istina ili mit?

Uzročno-posljedična veza između propuha i bolova u vratu i leđima nije naučno dokazana. Ljudi mogu imati različita lična iskustva, ali u medicini temeljenoj na dokazima iskustven je nivo najnižeg stepena dokazivanja.

U stručnim časopisima mogu se objaviti članci o njima kao prikaz slučajeva, no to je premali broj dokaza da bi se moglo govoriti o uzročno-posljedičnoj vezi. Možemo li se na propuhu prehladiti? Propuh definitivno ne uzrokuje zarazne bolesti. Prehladu uzrokuju virusi i ona nema veze s propuhom. To se kosi s načelima zdravstvene struke. Propuh kao vjetar možda može podići viruse s tla i tako kontaminirati zrak, no ne postoje zdravstveni dokazi i radovi o tome. Sve je samo nagađanje i mit.