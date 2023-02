Tri najvažnija “ženska” hormona i njihov utjecaj na tijelo

Postoji nekoliko hormona koji se smatraju "ženskim", iako su neki od njih prisutni i u muškom tijelu, a to su estrogen, progestrogen, testosteron, HCG (humani korionski gonadotropin). Smatraju se ženskim zbog uloge koju imaju u plodnosti žena, a osim toga su i dominantniji kod žena nego kod muškaraca.



Glasnici u tijelu

Hormoni imaju ulogu glasnika u tijelu, osiguravaju "komunikaciju" između stanica i organa. Odgovorni su za energiju, seksualnu snagu, mladenački izgled, kontrolu tjelesne težine, oporavak od svakodnevnog stresa i tjelesne aktivnosti. Neravnoteža i nedostatak dovode do umora, poremećaja spavanja, seksualne disfunkcije, depresije, smanjene imunološke funkcije, kroničnih i degenerativnih bolesti. Disbalans tzv. ženskih hormona mogu uzrokovati neplodnost, probleme s menstruacijom, PMS i policistične jajnike.

Estrogeni

Tri glavna estrogena su estradiol, estriol i estron. Od prve mjesečnice do menopauze glavni hormon je estradiol, a u menopauzi u tijelu je više estrona. Najjači estrogenski učinak ima estradiol (12 puta jači od estradiola, a 80 puta od estriola) zbog čega se smatra glavnim estrogenom. Kod žena se estrogen proizvodi u jajnicima, folikuli oko jajovoda, nadbubrežnoj žlijezdi i masnim stanicama. Odgovoran je za libido, ali utječe i na imunitet. On tijelu šalje signale rasta pa je tako odgovoran za rast dojki i kostiju. Povećan nivo ovog hormona može pogoršati simptome PMS-a, povećati rizik od raka dojke i izazvati probleme s plodnošću. Manjak estrogena može utjecati na pojavu osteoporoze, neregularnog menstrualnog ciklusa, umora i nesanice. Estrogen i progesteron se međusobno nadopunjavaju i grubo bi se moglo reći da estrogen uzrokuje rast stanica, dok progesteron drži taj rast pod kontrolom.

Pozitivni učinci estrogena na tijelo

Podržava rast i funkcije maternice, stvarajući prokrvljenu posteljicu u maternici pripremajući je za trudnoću

Razvija ženske reproduktivne organe i sekundarna spolna obilježja kao što su grudi i pubične dlačice

Održava menstrualni ciklus

Stimulira rast stanica

Poboljšava gustoću kostiju i smanjuje rizik od osteoporoze

Povoljno djeluje na nivo holesterola i masnoća u krvi

Potiče stvaranje kolagena i time povećava elastičnost kože

Potiče rast i bujnost kose

Poboljšava mentalno zdravlje

Regulira raspodjelu masti na tijelu i utječe na metabolizam masti i ugljikohidrata

Štiti od isušivanja rodnice i smanjuje učestalost infekcija donjeg dijela mokraćnog sistema

Povoljno djeluje na libido

Negativni učinci estrogena na tijelo

Doprinosi nakupljaju masnoće u tijelu

Zadržava vodu i so u tijelu

Ometa kontrolu šećera u krvi

Može uzrokovati rak dojke

Povećava rizik od depresije

Povećava rizik za glavobolje

Progesteron

Progesteron priprema za trudnoću i porođaj, pa dominira drugom polovicom menstruacijskog ciklusa kako bi stimulirao rast endometrija za prihvat jajašca, ako dođe do oplodnje, ali regulira i njegovo ljuštenje ukoliko do trudnoće ne dođe. To mjesečno ljuštenje endometrija je menstruacija. Progesteron se pretvara u kortizol kada je osoba pod stresom, tako da u tim situacijama djeluje i kao prirodna kontracepcijska metoda. Visok nivo stresa i nizak progesteron često dovode do problema s plodnosti. Progesteron je prirodni antidepresiv, važan je za redovit san, sprečava estrogen u poticanju rasta stanica, kako bi spriječio rak maternice, dojke i jajnika, regulira rad štitnjače. Njegov nedostatak pored ostalog može utjecati na nastanak akni, pojavu hiperpigmentacije usljed izlaganja suncu i gastrointestinalne tegobe.

Pozitivni učinci progesterona na tijelo

Regulira tekućine u tkivima

Regulira šećer u krvi

Pridonosi zdravlju urinarnog trakta

Utječe na zdravlje nervnog sistema i moždane funkcije

Utječe na gustoću kostiju

Djeluje sedativno i antidepresivno, a u trudnoći i analgetički

Sudjeluje u pretvaranju masti u energiju

Regulira proizvodnju hormona štitnjače

Održavanje maternice i priprema za trudnoću tokom reproduktivnih godina

Negativni učinci progesterona na tijelo

Nastanak akni

Pojavu hiperpigmentacije usljed izlaganja suncu

Gastrointestinalne tegobe

Biljke koje uravnotežuju hormone i vraćaju štitnjaču u funkciju

Testosteron

Iako se ovaj hormon veže uglavnom za muškarce i žensko tijelo luči testosteron u manjoj mjeri u jajnicima i nadbubrežnoj žlijezdi, a nužan je za redovnu ovulaciju i dobar libido. Testosteron doprinosi većoj tjelesnoj izdržljivosti, čvrstoći kostiju, višem nivou energije. Kada je testosteron u disbalansu, kod žena se to očituje s pojačanom dlakavosti osobito na licu, peruti, debljanjem. Manjak testosterona uzrokuje pad seksualne želje i loše raspoloženje. Nuspojave prevelike količine testosterona u ženskom tijelu su slične onima kao kod pojačanog estrogena, budući da se testosteron pretvara u estrogen kada je prekomjeran.

Pozitivni učinci testosterona na tijelo

Povećava izdržljivost kod tjelesnih napora

Jača seksualnu želju

Povećava rast dlaka na tijelu

Poboljšava gustoću kostiju

Negativni učinci testosterona na tijelo

Pojačana dlakavost, posebno na licu

Visoki krvni pritisak

Prorijeđena kosa na tjemenu (muški tip ćelavosti)

Agresivnije ponašanje