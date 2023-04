Lomljenje tableta može biti opasno za zdravlje

Koliko puta vam se desilo da neku tabletu prepolovite i popijete, smatrajući da vam je potrebna manja doza? A da li ste znali da upravo taj čin može donijeti više štete nego koristi ukoliko dijelite tabletu koja za to nije predviđena?



Različiti tipovi

Postoje različiti tipovi tableta i neke zaista mogu tako da se koriste i to je obično i naglašeno. Imate tabletice koje mogu da se izgrickaju, naprimjer, one koje snižavaju krvni pritisak.

Obične tablete, poput onih za krvni pritisak, smiju da se polome, ali imate film tablete s omotačem koji praktično štiti prašak koji se nalazi u tableti. Film tableta kada se polomi, ne stiže gdje treba i dolazi do inaktivacije lijeka, a sadržaj tablete može i da ošteti sluznicu želuca.

Film tablete

Kada je riječ o kapsulama, neke od njih, poput probiotika mogu se otvoriti i rastvoriti, naprimjer, ako se daju djeci, ali se u svakom slučaju treba posavjetovati s farmaceutom.

Ako izričito piše “film tableta”, to je veliki znak upozorenja da ne treba ništa da dijelite, rastvarate ili usitnite. Ako piše “tableta”, onda je velika vjerovatnoća da to smijete da uradite, ali ako niste sigurni, pođite do apoteke i konsultirajte se.