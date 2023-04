Milion pušača će dobiti besplatne e-cigarete

E-cigarete dokazano pomažu u prestanku pušenja duhanskih cigareta, no važno je odabrati one koje ne sadrže štete spojeve koji izazivaju bolest plućnih alveola zvanu popcorn pluća.



Britanska vlada

Britanska vlada je najavila da će milion pušača u Velikoj Britaniji dobiti besplatne e-cigarete. Uz to, trudnicama će biti ponuđena finansijska naknada do 400 funti kako bi prestale pušiti, a sve to u svrhu smanjenja broja pušača ispod pet posto do 2030. godine. Kako navodi BBC, pušači će dobiti paket koji sadrži e-cigarete, ali i upute o tome kako prestati pušiti te se radi o prvom programu ove vrste, piše miss7zdrava.24sata.hr.

Prijedlog ovih mjera navodi kako je korištenje e-cigareta dobra alternativa klasičnim cigaretama u kojima duhan izgara, ali napominju da se ne radi o rješenju koje dolazi bez rizika, no da je taj rizik značajno manji. Problem koji nose e-cigarete nije korištenje kod postojećih pušača, nego sve raširenija upotreba kod mladih koji nisu pušaći. Kako bi se obračunali s tim problemom, britanska vlada predlaže uvođenje zabrane prodaje e-cigareta mlađima od 18 godina.

University College London navodi kako je dokazano da e-cigarete pomažu u prestanku pušenja klasičnih cigareta te da štetni učinci za zdravlje koje nose nisu opasni kao što su oni duhanskih cigareta. Ipak, važno je i koje e-cigarete ćemo odabrati jer nisu sve jednakog sastava.

E-cigarete i popcorn pluća

Bronhiolitis obliterans, bolest poznata pod imenom popcorn pluća, stanje je u kojem alveole, male šupljine u obliku mjehurića u plućima postaju iritirane i upaljene što dovodi do sužavanja dišnih puteva i teškoća s disanjem, navodi WebMD. Bolest je uzrokovana udisanjem hemijskog spoja diacetila koji se koristi kao umjetna aroma, a prvi put je otkriveno da uzrokuje ovu bolest kod radnika u fabrici kokica kojima je dodana aroma ovim spojem. Neke su kompanije zbog toga prestale koristiti diacetil, no neke ih koriste i danas, a među njih se ubrajaju i brojni proizvođači e-cigareta.

Istraživanje koje su proveli naučnici s Harvarda pokazalo je da 39 od 51 analiziranog brenda e-cigareta sadrže štetni diacetil. Osim ovog spoja koji uzrokuje popcorn pluća, pronašli su i spojeve 2,3-pentandion i acetoin u čak 23 i 26 brendova od 51 uzorka, koji također djeluju štetno na zdravlje pluća. Istraživanje iz 2022. pokazalo je ne samo da spojevi poput diacetila otežavaju disanje i izazivaju upalu, oni također mijenjaju antiviralni odgovor organizma te je osoba zbog toga u većem riziku od razvoja respiratornih infekcija poput COVID-a.

Dobar izbor e-cigarete je ključan

Ipak, važno je stvari staviti u kontekst. Dok su ovakvi spojevi štetni za zdravlje pluća, ne smijemo zaboraviti da duhanski dim sadrži preko sedam hiljada hemijskih spojeva od kojih je na stotine toksično, a oko 70 kancerogeno, navodi Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Zamjenom duhanskih cigareta za one elektroničke smanjujete izloženost štetnim spojevima, a ako još odaberete e-cigarete bez diacetila, 2,3-pentandiona i acetoina, dodatno ćete smanjiti izloženost i dobiti najsigurniju alternativu duhanu. Za zdravlje pluća i tijela je i dalje najbolje da potpuno prestanete pušiti, a ako niste pušač, nemojte posezati ni za e-cigaretama.