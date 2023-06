Činjenice o ispuštanju vjetrova: Zdravo ih je udisati!

Iako je mnogima neugodno kada se povede razgovor o ispuštanju vjetrova, to je sasvim prirodna pojava i nema čovjeka koji to ne radi. Ljudi prosječno to naprave pet do 10 puta na dan, a nerijetko i puno više ako jedu hranu koja potiče stvaranje plinova.



Osam razloga

Neovisno o tome koliko puta to napravite na dan, ovdje je osam razloga zašto vjetrove ne treba zadržavati:

1. Smanjuju nadutost

Mnogi ljudi pate od nadutosti i, iako uzrok ne mora biti zdravstveni, to može biti vrlo neugodno. Najčešći uzrok nadimanja je nakupljanje plinova u crijevima. Zato, ako vam dođe da ispustite vjetar, napravite to.

2. Pomaže uravnotežiti prehranu

Svako ima jedinstvena crijeva i hranu podnosi drugačije. Ako eksperimentirate prehranom, puštanje plinova je dobar pokazatelj ravnoteže ili neravnoteže. Naprimjer, previše crvenog mesa uzrokuje stvaranje plinova jakog i vrlo neugodnog mirisa dok ih je kod složenih ugljikohidrata više, ali imaju neutralniji miris.

3. Ublažava bol u trbuhu

Zadržavanje vjetrova može rezultirati njihovim gomilanjem koje vodi ka bolnom rastezanju crijeva. Ako se nađete u situaciji da ne možete slobodno ispustiti vjetar, lagano masirajte trbuh kako biste potaknuli kretanje plinova kroz sustav.

4. Zadržavanje je loše za debelo crijevo

Poznato je kako zadržavanje plinova može štetno djelovati na zdravlje nekih ljudi. Sputavanje njihovog slobodnog izlaska iz crijeva može pogoršati stanje hemoroida. Također, ljudi koji inače imaju problema s debelim crijevom ne bi se trebali ustručavati.

5. Dobro ih je i udisati

Iako će mnogima ova pomisao biti odvratna, studija Univerziteta Exeter pokazala je da izloženost malim količinama plinova sumporovodika (koji nastaje tokom probave) može spriječiti oštećenje stanica mitohondrija, a to smanjuje rizik od moždanog udara, srčanih bolesti, artritisa... Mitohondriji su zaslužni za proizvodnju energije potrebne za odvijanje metaboličkih procesa u stanici.

6. Pokazatelj alergije na hranu

Neke alergije na hranu uzrokuju snažnu nadutost, naprimjer, intolerancija na laktozu. Zato, primijetite li nakon konzumiranja određene hrane, ili grupe namirnica, da ste prepuni plinova, ne bi bilo loše da odete ljekaru. Postoje testovi koji otkrivaju koje namirnice trebate izbjegavati.

Jak miris

7. To pokazuje kakvo je zdravlje

Stručnjaci kažu kako treba obratiti pažnju kakvi plinovi izlaze iz tijela - koliko često, imaju li jak miris, pojavljuje li se i neka bol. Nadutost može biti rano upozorenje na niz zdravstvenih problema. Ako uočite izražene promjene s nadutošću, a to nije povezano s prehranom, posjetite ljekara.

8. Osjećat ćete se dobro

Željeli mi to priznati ili ne, čovjek se osjeća dobro nakon ispuštanja vjetrova koji su se nagomilali u crijevima i dosađivali svojom neugodom. Zadržavanje mnoge ljude čini nervoznima, prenosi RemedyDaily.