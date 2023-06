Osjetite li jak miris urina kad ustanete s WC šolje: Evo od čega bolujete

Urin ili mokraća svijetložuta je tekućina putem koje se iz organizma izlučuje većina štetnih tvari uz istovremeno rješavanje suvišne tekućine. Tvari koje su unesene u organizam i ne uspiju se apsorbirati izlučuju se, kruti otpad putem crijeva, tekući preko bubrega i mokraćovoda, jedan dio tekućine iz organizma izađe putem perspiracije.



Ako ste dehidrirani

Vrlo jednostavno - ako pijete dovoljno vode, urin vam je blijedožute boje i miriše obično, a kada vam nedostaje vode, urin je taman i smrdljiv - zbog previsoke koncentracije uree, jer nije razrijeđena vodom.

Ako ste pojeli nešto od ovoga

Jeste li ikada primijetili da vam je urin nakon konzumiranja šparoga posebno smrdljiv? Ili vam je tek sada jasno zašto. Naime - šparoge, češnjak, sjeme piskavice, prokulice, prehrana bogata proteinima i curry - nakon ovih namirnica očekujte drugačiji miris urina.

Ako ste popili previše kafe

Kafa sadrži jednu posebnu komponentu dobivenu od prženja zrna, koja u maloj količini ostaje u našem organizmu, no ako ste popili previše kafe, a premalo vode, ona će ostati u probavnom traktu u znatno višoj koncentraciji. I zato će vam urin smrdjeti.

Ako imate upalu

Slatkasti miris amonijaka popraćen čestom potrebom za pražnjenjem tamnijeg urina jasan je znak da trebate posjetiti ljekara jer imate upalu urinarnog trakta.

Ako ste počeli piti lijekove

Antibiotici s kojima se u organizmu povećava koncentracija gljivica mogu dovesti do nešto smrdljivijeg mirisa urina. No, on uglavnom prolazi nakon što ste popili svoju kuru, dok kod žena zna izazvati i gljivične infekcije u vaginalnom području.

Poseban miris daju i multivitamini, a ako su puni vitamina B, tada će i boja vašeg urina, vjerovatno, biti malo nabrijanija - neonska.

Imate spolnu bolest

Ako slutite da biste mogli razmisliti i o spolnoj bolesti - urin koji smrdi na amonijak mogao bi biti znak Trichomonas vaginalis, klamidije i gonoreje.