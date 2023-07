Idealne vježbe kada ste preumorni da plivate

Boravak na moru je idealna prilika za uvođenje određenih promjena u svakodnevne aktivnosti. Između ostalog, ako volite da šetate, sada je idealno vrijeme da svoju uobičajenu rutinu zamijenite šetnjama u moru, koje će dodatno poboljšati vašu kondiciju.

Ova vježba niskog intenziteta je idealna za one dane kada ste možda preumorni da plivate, ali biste željeli da iskoristite more i sve što vam nudi. Također, možete hodati i u bazenu.

Koju god opciju da odaberete, osigurat ćete sebi odličan kardio trening koji će vam pomoći da sagorite kalorije, a istovremeno će blagotvorno utjecati na mnoge mišićne grupe.

Više napora

Voda je mnogo gušća od zraka pa vježbe u moru zahtijevaju više napora nego kada se iste vježbe rade na kopnu, što vam omogućava da izazovete i ojačate svoje mišiće. Također, šetnja u moru pomaže vam da sagorite više kalorija, što vam može pomoći da izgubite težinu.

S obzirom na to da je to vježba niskog intenziteta, hodanje u vodi je nježnije za vaše kosti i zglobove, tako da je sigurna opcija za osobe sa stanjima kao što su artritis ili osteoporoza. Budući da ne vrši pritisak na organizam, šetnja u moru može biti dobra vježba za trudnice, osobe koje se oporavljaju od povreda, starije osobe i za sve one koji tek otpočinju s fizičkim aktivnostima.

Snižava pritisak

Studija iz 2015. također je otkrila i da hodanje u vodi može povećati broj otkucaja srca više nego hodanje po kopnu, što može biti dobro za srce i pluća. Druga studija je pokazala da hodanje u vodi može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, posebno kod ljudi koji su tek počeli da vježbaju.