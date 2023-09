Kuhar podijelio ključno pravilo podgrijavanja hrane: Moglo bi vas spasiti od trovanja

Ostaci hrane su sjajan način da uštedite novac tako što ćete malo produžiti obroke. No, podgrijavanje hrane može biti opasno. Naime, dogodio se slučaj kada je student umro nakon što je pojeo tjesteninu ostavljenu na sobnoj temperaturi, jer je doživio nekrozu jetre i akutni pankreatitis, piše Mirror.



Opasna bakterija

''Sindrom pržene riže'' je nadimak za vrstu trovanja hranom koja se javlja podgrijanom hranom poput krompira, tjestenine i riže. Ova suha hrana sadrži bakteriju zvanu Bacillus cereus koja proizvodi toksin kada se zagrijava i ostavi predugo, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

Jedan je kuhar progovorio o "jednom sigurnom načinu da vas vlastita hrana ne ubije" koji je naučio na poslu.

- Naučio sam slijediti pravilo 4, 60, 25 Celzijevih stepeni. U osnovi, to znači da, ako ostavite svoju hranu da odstoji četiri sata između temperatura od 4 stepena do 60 stepeni, trebate je baciti. To je ono što se restoranima govori da čine.

Jon Kung, profesionalni kuhar iz Detroita, ima 1,7 miliona pratilaca na svom TikTok kanalu, gdje ljudima dijeli svoje kuharske savjete i recepte.

Veći rizik

- Ako pojedem pileća prsa na žaru koja su bila potpuno pečena i koja su stajala na mojoj radnoj površini šest sati, hoću li odmah umrijeti? Vjerovatno ne. Hoću li se razboljeti? Možda. Ali ja sam prilično zdrava osoba. Da sam stariji, imunokompromitirani ili vrlo mlad, taj rizik je veći. Ali za sve, što duže pustite tu piletinu da stoji na temperaturi između 4 i 60 stepeni, taj rizik raste za sve - rekao je.

Mnogi su ljudi bili šokirani kada su shvatili rizik od trovanja hranom, piše Večernji.

Vrsta frižidera

"Nemam pojma kako sam još živ. Moji su roditelji prekršili ovo pravilo svaki dan mog djetinjstva", rekla je jedna osoba. Druga je osoba upitala: "Mislila sam da nakon kuhanja trebamo pustiti da se stvari ohlade prije hlađenja, pretpostavljam da je to onda iznad 60 stepeni?", na što je Kung odgovorio: "Ovo ovih dana zapravo više ovisi o snazi vašeg frižidera. Moderni mogu podnijeti hlađenje prilično tople hrane."