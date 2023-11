Asistentica ginekologa upozorava na četiri greške koje radi prevelik broj žena

Prvo na šta je upozorila mnoge žene je to da nakon odlaska u teretanu nikada ne ostanu u znojnim i uskim helankama. Objasnila je da nije dobra ideja ostati u toj odjeći dok obavljate poslove jer je to siguran način da dobijete gljivičnu infekciju ili bakterijsku vaginozu.

- Drugo, nikad ne bih koristila različite sapune koji sadrže mirise. Kad sam putovala, uvijek bih ponijela svoj sapun za intimnu higijenu. Zbog mirisnih sapuna možete dobiti gljivičnu infekciju.

Prema Healthlineu, mirisni sapun može iritirati osjetljivu kožu u i dio oko vulve. Dodali su da biste trebali izbjegavati mirisne proizvode po svaku cijenu:

- Mirisni proizvodi - bilo da su sapuni, sredstva za pranje ili sprejevi - mogu iritirati vaginu i vulvu.

Treći savjet koji je dala svojim pratiocima bio je posebno vezan za odmor na plaži i bazenu:

- Kada sam na odmoru, nikada ne bih ostala u mokrom kupaćem kostimu duže vrijeme.

To opet može dovesti do razvoja bakterija u vlažnom području, što može uzrokovati gljivičnu infekciju.

- I četvrto, uvijek bih mokrila nakon seksa... Ako ne želiš dobiti infekciju mokraćnog mjehura - poručila je svojim pratiocima.

Bakterije iz uretre

- Mokrenje nakon seksa može pomoći u uklanjanju bakterija koje su unesene tokom spolnog odnosa iz uretre. Iako to nije siguran način za sprečavanje infekcija mokraćnog sistema povezanih sa seksom, to je prilično jednostavan način - tvrde iz Healthlinea.

Jedna žena joj je komentirala: "Uvijek dobijem gljivičnu infekciju s mirisnim sapunom. On mora biti bez mirisa'', a asistentica joj je odgovorila: "Da! 100 posto bez mirisa." Druga žena je dodala: "Posljednje dvije su istinite! Napravila sam te greške i nikada to više neću učiniti." Ali treća žena se nije složila s njima: "Radim sve te stvari i nikada nisam imala gljivičnu infekciju ili infekciju mokraćnog mjehura", piše The Sun, prenosi Net.hr.