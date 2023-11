Brojna istraživanja i statistike su dokazale da žene prosječno žive šest i po do 7 godina godina duže od muškaraca. Ako se osvrnete oko sebe sigurno ćete i vi vidjeti mnoge bake koje su nadživele deku.

Prosječni životni vijek žena je 79, a muškaraca 73 godine. Stručnjaci su se bavili ispitivanjem zbog čega je životni vijek dama za nepunu deceniju duži nego onaj kod muškarac i došli su do sljedećih rezultata.

1. Estrogen

Estrogen održava zdrave krvne sudove izazivajući proširenje krvnih sudova i tako poboljšava funkciju endotelnih ćelija, piše Srećna Republika.

- To može da poboljša protok krvi i smanji rizik od ateroskleroze, koja je glavni uzrok srčanih bolesti. Estrogen takođe može poboljšati profil holesterola i to snižavanjem nivoa LDL ili lošeg holesterola i podizanjem nivoa HDL, tj. dobrog holesterola. Uz sve to antiinflamatorna svojstva estrogena pomažu u smanjenju upale u krvnim sudovima, što bi moglo da smanji rizik od hroničnih kardiovaskularnih bolesti. Zato žene manje obolijjevaju od koronarne bolesti srca, srčanog udara, moždanog udara i srčane insuficijencije - objasnio je kardiolog dr Robert Segal.

2. Manje rizični poslovi i ekstremni sport

Dr. Rovit Vupuluri, kardiolog iz Čikaga je primjetio da muškarci češće imaju loše navike poput pušenja cigareta, konzumiranje alkohola, upotrebe droga i brze hrane. Još jedan razlog zašto žene žive duže od muškaraca je taj što se ne bave tako često rizičnim poslovima i rijetko praktikuju ekstremni sport.

- Sva ova ponašanja povećavaju rizik od hroničnih bolesti kao što su hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes melitus, hronična opstruktivna bolest pluća, hronična bolest bubrega, ciroza jetre i gojaznost. Muškarci takođe češće imaju opasne poslove, voze bezobzirnije i više rizikuju u sportu. To može dovesti do nesreća i povreda, što može skratiti njihove živote - rekao je Segal.

3. Zdravija ishrana i vježbanje

Žene su te koje pripremaju hranu, pa tako upravo one obraćaju veću pažnju na kupovinu i pripremu namirnica a trude se da im ishrana bude raznosvrsna i zdravija.

- Čvrsto vjerujem da ishrana i vježbanje igraju važnu ulogu u čovjekovoj dugovječnosti, jer bolji izbor hrane održava tijelo u ravnoteži, a vježbanje mišiće i kosti jače. Bolja ishrana znači bolje zdravlje srca, kontrolu težine i opšte zdravlje - zaključuje Segal.

4. Češće idu kod ljekara

Uz sve navedeno, istraživanje je pokazalo da žene redovnije idu kod lekara.

- Muškarci će mnogo češće odbaciti bol u grudima i kratak dah kao manje simptome koji će nestati sami od sebe, prije nego što zatraže medicinsku pomoć. Kad konačno odu kod ljekara, rezultati raznih studija pokazuju da manje poštuju uputstva ljekara od žena - zaključuju stručnjaci.