Ovo je jedno od najprljavijih mjesta na našem tijelu

Pupak je jedna od tačaka našeg tijela koju najčešće zaboravljamo tokom čišćenja. Malo ko, naime, posvećuje pravu pažnju čišćenju unutrašnjosti pupka, dok se svi ostali zadovoljavaju (ako je sve uredu!) brzim brisanjem peškirom.



Zanemarivanje higijene

Ali, zanemarivanje higijene pupka može biti vrlo opasno za naše zdravlje. U nedavno objavljenom videu na svom YouTube kanalu dr. Sermed Mezher otkriva rizike lošeg čišćenja pupka.

- Pupak je toplo, vlažno područje u kojem mogu da se sakupljaju prljavština, znoj i mrtve ćelije kože, stvarajući okruženje pogodno za rast bakterija. Zbog toga je važno redovno čišćenje - objašnjava dr. Mezher.

Temeljno očistiti unutrašnjost pupka znači spriječiti pojavu neprijatnih mirisa, ali prije svega ukloniti rizik od gljivičnih ili bakterijskih infekcija koje mogu izazvati iritaciju i bol.

Ali ne samo to: u rijetkim slučajevima ostaci prljavštine – dlake, mrtva koža, znoj, sebum, dlačice s naše odjeće, ostaci sapuna – mogu se nakupiti i zbiti. U ozbiljnijim slučajevima to može da dovede do infekcija kao što je omfalitis: to je upala pupka čiji su simptomi crvenilo, otok, peckanje, bol u području pupka i gnojni sekret.

Kako očistiti pupak

Čišćenje pupka praksa je koju treba dosljedno usvojiti i kojoj treba učiti djecu odmalena – na isti način na koji insistirate da peru zube ili ruke.

Tokom tuširanja ili kupanja malim sunđerom natopljenim u sapun i vodu nježno trljajte unutrašnjost pupka i na taj način uklonite dlake, mrtvu kožu i ostale ostatke prljavštine.

Fiziološki rastvor možete pripremiti tako što ćete prstohvat morske soli otopiti u 250 ml vrele vode i njome očistite unutrašnjost pupka nakon čišćenja, važno je pažljivo osušiti unutrašnjost pupka, kako voda ne bi stajala i stvorila gljivice: ovo možete uraditi krajem od pamučnog peškira ako koristite kremu za tijelo, pazite da je ne stavite unutar pupka: vlažnost proizvoda može da podstakne razmnožavanje bakterija.