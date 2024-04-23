Znate li kako prepoznati promjene na mladežu: Evo kada trebate konsultirati doktora

Jako je važno da pratite sve promjene na svom tijelu, a posebno na mladežima.

Atipični mladež, koji se naziva i displastični nevus, razlikuje se od tipičnog mladeža po većem, nepravilnom obliku. Iako su općenito bezopasni, atipični mladeži mogu povećati rizik od melanoma, teškog raka kože koji se formira u melanocitima, stanicama koje proizvode pigment.

Melanom se često manifestira kao nova mrlja na koži ili kao promjene na postojećim mladežima, što naglašava važnost ranog otkrivanja i liječenja.

Razlikovanje atipičnog mladeža i melanoma može biti izazovno. Sljedeće sličnosti, objedinjene pod ABCDE pravilom, mogu pomoći pri prepoznavanju atipičnog mladeža ili melanoma:

1. Asimetrija – jedna polovica ne odgovara drugoj, stvarajući nepravilan oblik

2. Rub – granice mogu biti neravne, nejasne, urezane ili zamagljene

3. Boja – oboje često imaju miješane boje, uključujući različite nijanse smeđe, žute ili ružičaste

4. Promjer – općenito su veći od običnih madeža, često veći od šest milimetara; međutim, melanom može biti manji od ovog kada se prvi put otkrije

5. Evolucija – izgled se mijenja tijekom vremena; atipični madeži mogu se razvijati sporije od melanoma, koji mogu pokazati primjetne promjene tijekom tjedana ili mjeseci.

Ključne razlike

Iako atipični mladež i melanom mogu dijeliti nekoliko osobina, postoje ključne razlike. Naprimjere, melanom često ima izraženiju asimetriju, nepravilne rubove i raznoliku boju nego atipični mladeži.

Atipični mladež obično ne boli i ne svrbi, nema brzih promjena veličine, oblika ili boje, obično se nalazi u područjima izloženim suncu.

S druge strane, melanom može svrbiti, boljeti ili krvariti, brze promjene u izgledu, može se pojaviti bilo gdje na tijelu.

Liječenje i prevencija

Atipični mladeži, iako sami po sebi nisu kancerogeni, povećavaju rizik od razvoja melanoma. Međutim, ne napreduju svi atipični mladeži do melanoma. Redoviti pregledi kože i praćenje promjena ključni su za osobe s atipičnim mladežima.

Mogućnosti liječenja melanoma kreću se od hirurškog uklanjanja u ranim stadijima do terapija usmjerenih na specifične gene ili proteine u stanicama raka. Odluka o uklanjanju atipičnih mladeža ovisi o različitim faktorima, uključujući promjene na mladežu, rezultate biopsije i ličnu ili porodičnu historiju raka kože.

Neophodno je konsultirati se s liječnikom ako se pojave novi mladeži ili promjene na postojećim, posebno ako su usklađeni s ABCDE pravilom ili svrbe, krvare ili se stvara krasta. Praćenje postojećih mladeža pomaže u otkrivanju bilo kakvih promjena, osiguravajući pravovremenu intervenciju.