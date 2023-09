Utjecaj propuha na bolesti oka i kako liječiti

- Uzrok upale oka može biti i dugotrajno izlaganje suhom i hladnom zraku ili propuhu. Ako je oko duže izloženo na zraku, ono može dovesti do iritacije i sušenja oka, a zbog nedostatka očne vodice dolazi do upale. Kao što nije dobro biti dugo izložen suhom i hladnom zraku tako nije dobro ni previše izlaganja na suncu koje, također, može dovesti do upale – navodi dr. Begović.

Preventivne mjere

Važno je na vrijeme poduzeti odgovarajuće preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze na drugo oko. Ovisno o uzroku, ljekar može prepisati određene kapi za oči. Kapi za oči mogu pomoći vlaženju suhog i iritiranog oka te smanjiti edem (otok) i crvenilo. Jedna od prirodnih metoda koja je primjenjiva u svim slučajevima je nanošenje toplog obloga na zahvaćeno oko kako bi se smanjila nelagoda, ali samo ako je upala blaga.

Manjkavost studija

Iako postoji povezanost strujanja zraka i oštećenja na površini oka, manjkavosti dosadašnjih studija su u tome što ispitivanjima nije obuhvaćen veliki broj ljudi koji borave u uvjetima ekstremnih faktora okoline te će na tome biti fokus u narednom periodu.

- Jedna studija je pratila povezanost bolesti oka i vremenskih uvjeta. Evidentiran je povećan broj pacijenata za vrijeme sunčanih dana i viših temperatura, ali nije bilo značajne povezanosti uticaja pojačanog vjetra i promatranih oboljenja. Slično tome, velika hamburška studija koja je pratila utjecaj vjetra na 1.035 pacijenta koji su operisani radi kratkovidosti (LASIK) pokazala je da pacijenti ne samo da nisu imali povećano oštećenje površine oka, već da su imali znatno bolje rezultate i oporavak.

Objašnjenje za ove pojave leži u tome da su pacijenti za vjetrovitih i hladnijih dana birali da ostaju u zatvorenim prostorijama – navodi dr. Begović.