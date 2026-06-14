Opasna prevara kruži regionom

Prevaranti koriste dobro osmišljene manipulativne poruke kako bi mogli da uplaše korisnike prijetnjama o trajnom gašenju njihovih profila. Ova vrsta prevare oslanja se na trenutak nepažnje i panike kod žrtve.

Sve počinje kada korisnik u svoje privatno sanduče dobije poruku sa nepoznatog, privatnog profila. Poruka je napisana na ćirilici i vizuelno je dizajnirana tako da imitira zvanično bezbjednosno upozorenje administracije mreže. Kako bi izvršili dodatni pritisak, napadači ostavljaju rok od svega 24 sata za reagovanje, tvrdeći da su na nalogu uočene neobične aktivnosti.

Speciјalno obaveštenje od Facebooka. Sa žaljenjem vas obavještavam o da će vaš Facebook nalog biti ograničen. Otkrili smo neobične aktivnosti na vašem Facebook profilu, kao što su lažno predstavljanje i uznemiravanje. Sumnjamo da јe vaš nalog ukraden. Stoga vas molimo da provjerite neke informaciјe kako biste nastavili da koristite naše usluge. Ako ne dobiјemo odgovor u roku od 24 sata, vaš nalog će biti traјno onemogućen. Uslovi korišćenja © 2026 Inc. Verifikaciјa naloga u datoteci ispod: DATOTEKA ZA VERIFIKACIЈU.pdf 67 KB – piše u poruci koja stiže građanima.

Najveća opasnost ove prevare leži u samom dnu poruke, gdje se nalazi priloženi dokument pod nazivom “DATOTEKA ZA VERIFIKACIЈU.pdf”.

Iako na prvi pogled izgleda kao običan PDF dokument. Klikom na ovu datoteku korisnik ne vrši nikakvu verifikaciju, već preuzima virus ili skriptu koja napadačima omogućava potpun pristup njegovim privatnim podacima, lozinkama, pa čak i bankovnim računima ukoliko su povezani sa uređajem.

Glavni savjet za sve koji dobiju ovakvu ili sličnu poruku jeste da ostanu smireni i da nikako ne klikću na priloženu datoteku. Najbolji korak je hitno blokiranje profila sa kog je poruka stigla, te prijavljivanje same poruke podršci Facebook zbog pokušaja prevare. Edukacija i oprez i dalje ostaju najbolji štit protiv sajber kriminala koji je u stalnom porastu, prenosi Telegraf.