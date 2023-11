Više od 30 mini igara od sada na YouTubeu: Evo kome su dostupne

YouTube širi svoje planove u području igara omogućujući Premium korisnicima pristup setu online igara nakon što ih je prvo testirao s odabranim korisnicima u septembru. Googleova kompanija obavještava Premium korisnike da mogu isprobati više od 30 mini igara. Igre su odmah dostupne korisnicima i ne zahtijevaju preuzimanje, te se mogu igrati na Androidu, iOS-u i računaru.

Nove opcije

Za početak, korisnici mogu pronaći “Playables” policu pomicanjem po početnom zaslonu ili kroz “Playables” poveznicu u izborniku “Explore” na radnoj površini i mobilnom uređaju. Među igrama koje su dostupne su Daily Solitaire, The Daily Crossword, Angry Birds Showdown, Merge Pirates, Farm Land, Words of Wonder, Endless Siege, 8 Ball Billiards Classic i Brain Out.

Važno je napomenuti da igre neće uvijek biti dostupne, jer YouTube napominje da su igrice do 28. marta. YouTube često testira nove značajke s Premium korisnicima prije nego što ih široko lansira. Također, moguće je da YouTube Premium korisnicima omogućuje pristup igrama kako bi ublažio utjecaj nedavno povećane pretplatničke naknade na 13,99 dolara.

YouTube nije jedina platforma izvan svijeta igara koja istražuje ovaj segment. Netflix je u posljednje dvije godine proširio svoj katalog igara na više od 70 naslova, dok također razvija cloud gaming. S druge strane, TikTok testira HTML5 mini igre u saradnji s nekoliko partnera, uključujući razvojne programere poput Voodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab i Lotum. No, ambicije matične kompanije TikToka, ByteDance, u području igara su znatno usporile, što se odražava i kroz masovna otpuštanja u odjelima posvećenima igrama.

AI alati

Osim igara, Premium korisnici imaju pristup i novim generativnim AI značajkama koje eksperimentira YouTube, uključujući alat za AI konverzaciju koji odgovara na pitanja o sadržaju na platformi, te značajku koja sažima teme iz komentara ispod videa.

Ranije ovog mjeseca, YouTube je proširio ponudu značajki za Premium korisnike, uključujući poboljšanu verziju 1080p HD s višim bit rateom za više uređaja, proširenje mogućnosti nastavljanja gledanja na različitim uređajima na pametnim televizorima i tabletima, dodavanje oznaka za postignuća te nove ponude na stranici s Premium pogodnostima.