Objavljeni rezultati velike studije: Umire li se više od vakcine protiv korone?

Novo istraživanje provedeno na gotovo 30 milijuna ljudi u Francuskoj pokazuje da vakcine protiv koronavirusa ne povećavaju rizik smrtnosti. Riječ je o studiji francuske epidemiološke grupe Epi‑Phare, koja okuplja nacionalnu agenciju za lijekove ANSM i francuski sustav zdravstvenog osiguranja.

Vakcine na bazi glasničkog RNK-a (mRNK) protiv COVID-19 ne povećavaju dugoročni rizik smrti od bilo kojeg uzroka, zaključak je istraživanja objavljenog u časopisu Jama Network Open, prenosi francuski portal RFI.

Studija je obuhvatila odrasle osobe u dobi od 18 do 59 godina u periodu od 2021. do 2025. godine. Približno 23 miliona Francuza primilo je barem jednu dozu vakcine nakon početka masovne kampanje sredinom 2021. godine, dok je šest miliona ostalo nevakcinisano. Većina primijenjenih doza bila su mRNK vakcine proizvođača Moderna ili Pfizer/BioNTech.

Tijekom četiri godine, 0,4 posto vakcinisanih preminulo je od bilo kojeg uzroka, u usporedbi sa 0,6 posto kod nevakcinisanih, što predstavlja približno 50 posto veću smrtnost među nevakcinisanima.

- Možemo s visokom razinom povjerenja reći da nema povećanja rizika smrtnosti nakon vakcinacije protiv COVID-a - rekao je za RFI Mahmoud Zureik, voditelj istraživanja.

Ozbiljne nuspojave, uglavnom kardiovaskularne prirode poput miokarditisa ili perikarditisa, bile su rijetke. Studija naglašava da vakcine ostaju korisne u svim dobnim skupinama, iako je u Francuskoj preporučeno oprezno razmatranje primjene Modernine vakcine kod mladih odraslih.

Zagovornici teorija zavjere tvrdili su da mRNK vakcine uzrokuju prikrivene valove smrti. Nakon ove studije, naučnici sada bolje razumiju dugoročne učinke vakcina, ali naglašavaju da studija sama po sebi nije dokaz da vakcine smanjuju rizik smrti od bilo kojeg uzroka. Razlika u smrtnosti između vakcinisanih i nevakcinisanih može odražavati i zaštitni učinak vakcina, ali i demografske i društvene razlike.