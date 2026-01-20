Preminula Gladis Vest: Matematičarka čiji su modeli postavili temelje GPS-a

Dr. Gladis Vest (Gladys West), pionirka u oblasti matematike, preminula je u 96. godini života.

Globalni sistem

Iako šira javnost možda nije bila upoznata s njenim imenom, njen doprinos je nemjerljiv. Njena istraživanja i naučni rad predstavljali su osnovu za razvoj globalnog sistema pozicioniranja – GPS-a.

Danas GPS ima ključnu ulogu u brojnim sektorima, od avio-saobraćaja do sistema za hitne intervencije, a svakodnevno pomaže korisnicima da se precizno orijentišu i bez kašnjenja stignu na svoje odredište.

Vest je rođena 1930. godine u Virginiji. Uprkos represiji zakona Džima Krova (Jima Crowa) na jugu, uspjela je steći visoko obrazovanje na Državnom koledžu Virginia danas poznatom kao Državni univerzitet Virginia, gdje je dobila diplome prvog i drugog stepena iz matematike. Godine 1956. Vest se zaposlila Pomorskom centaru za površinsko ratovanje (današnji naziv) u Dahlgrenu u Virginiji. Njen fokus tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća bio je izrada preciznih modela oblika Zemlje na osnovu satelitskih podataka, što je složen zadatak koji zahtijeva vrstu "matematičke gimnastike" koja bi prosječnoj osobi izazvala vrtoglavicu. Ti modeli su kasnije postali okosnica GPS-a. Vest je radila u centru 42 godine, a penzionisala se 1998. godine.

Nezapažen rad

Kao što je bio slučaj sa mnogim ženama, posebno tamnoputim, koje stoje iza tehnoloških i naučnih otkrića u SAD-u, njen rad je decenijama uglavnom ostao nezapažen.

Međutim, nakon što je 2018. godine za jednu sestrinsku svečanost podnijela kratku biografiju svojih dostignuća, članice Alpha Kappa Alpha pomogle su Vest da dobije zakašnjelo priznanje za svoj doprinos. Uvrštena je u Kuću slavnih pionira svemirskih i raketnih programa američkog ratnog zrakoplovstva i proglašena je alumnom godine od koledža Historically Black Colleges i dobila priznanje Universities Awards.

Guardian je 2020. godine objavio intervju s Vest, u kojem je podijelila neke uvide o njenom putovanju, uključujući napomenu da je, kada je bila u pokretu, preferirala papirne mape u odnosu na tehnologiju koju je indirektno pomogla stvoriti.