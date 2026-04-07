Neobičan prizor: Tegla Nutele lebdjela s članovima posade Artemis II

NASA je 2. aprila lansirala misiju Artemis II, prvo putovanje s ljudskom posadom prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća. Tokom leta zabilježen je zanimljiv prizor – tegla Nutele slobodno je lebdjela kabinom svemirske letjelice Orion.

Snimak je nastao nekoliko minuta prije nego što je Orion dostigao rekordnu udaljenost od Zemlje.

Posada je tog dana nadmašila rekord iz 1970. koji je držala misija Apollo 13, približivši se na više od 400.000 kilometara od naše planete – najdalje što su ljudi ikada otišli u svemir.

Video lebdeće Nutele brzo je postao viralan i privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

- Nutela je upravo oborila svjetski rekord leteći tako daleko od Zemlje kao niko prije - napisao je jedan korisnik platforme X.