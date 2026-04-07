Neobičan prizor: Tegla Nutele lebdjela s članovima posade Artemis II

NASA je 2. aprila lansirala misiju Artemis II, prvo putovanje s ljudskom posadom prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća. Tokom leta zabilježen je zanimljiv prizor – tegla Nutele slobodno je lebdjela kabinom svemirske letjelice Orion.
Snimak je nastao nekoliko minuta prije nego što je Orion dostigao rekordnu udaljenost od Zemlje.
Posada je tog dana nadmašila rekord iz 1970. koji je držala misija Apollo 13, približivši se na više od 400.000 kilometara od naše planete – najdalje što su ljudi ikada otišli u svemir.
Video lebdeće Nutele brzo je postao viralan i privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.
- Nutela je upravo oborila svjetski rekord leteći tako daleko od Zemlje kao niko prije - napisao je jedan korisnik platforme X.
Pojedini su komentarisali da je italijanski proizvođač Ferrero dobio ogromnu, praktično besplatnu reklamu zahvaljujući misiji.
- Nutela je upravo dobila ultimativni svemirski oglas, zahvaljujući posadi Artemis 2 - napisao je jedan korisnik platforme X.
Bilo je i onih koji su tvrdili da je riječ o namjernom “product placementu”, ali NASA je to brzo demantovala. Portparolka agencije, Betani Stivens (Bethany Stevens), izjavila je za Futurism:
- NASA ne bira obroke posade niti hranu u saradnji s brendovima.
Osim Nutele, astronauti su konzumirali razna jela poput makarona sa sirom, goveđeg brisketa, brokolija au gratin i kajgane. Sa sobom su ponijeli i velike količine ljutog umaka i kafe.
Članovi posade misije Artemis II ranije su govorili o specifičnostima ishrane u svemiru, naglašavajući praktičnost i prilagođenost obroka bestežinskom stanju.
Tokom leta demonstrirali su i izvođenje kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u uslovima ograničenog prostora, dok je Orion nastavljao put prema Mjesecu.
Specijalistkinja misije Kristin Koh (Christina Koch) u videu je prikazala različite pakete hrane, uključujući koktel od škampa, dok su komandant Rid Vajzman (Reid Wiseman) i specijalista Džeremi Hensen (Jeremy Hansen) demonstrirali postupak oživljavanja tokom videopoziva s Kanadskom svemirskom agencijom.
- Naravno. Da vidimo gdje ćemo se izvući. Ovo je Džeremijeva večera, a u svemiru zaista jedete svu hranu iz neke vrste vrećica, plastičnih vrećica ili malih metalnih vrećica, jer moramo rehidrirati mnogo hrane. Ovo je zapravo koktel od škampa. I ovo je već rehidrirano pa smo mu dodali vodu, a škampi su ponovo upili vodu, i zapravo je prilično ukusno. Ovo je primjer hrane koja još nije rehidrirana. Potpuno se osušila za let ovdje u svemiru, a to je zeleni grah. Dakle, moramo jesti povrće čak i u svemiru, ali ne brinite, daju nam makarone sa sirom - navela je astronautkinja.