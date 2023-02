Na Suncu se formirao "vorteks": Naučnici pokušavaju objasniti pojavu

Stručnjaci tvrde da do sada tako nešto nisu vidjeli i da su potrebne daljnje analize kako bi se utvrdilo je li se to stvarno dogodilo ili nije i što to tačno znači, piše Science Alert.

Sunce trenutno prolazi kroz fazu pojačane aktivnosti. Do sada je svakog dana ove godine izbacilo poneku baklju. U januaru je čak lansiralo nekoliko njih kategorije X i M.

Klasa X je najjača moguća erupcija na Suncu, dok su baklje M klase razinu slabije. Naša zvijezda prolazi kroz različite cikluse aktivnosti svakih 11 ili više godina.

Otprilike svakih 11 godina Sunčevi magnetski polovi se okreću, sjeverni postaje južni i obrnuto. Ta situacija se podudara s onim što je poznato kao solarni maksimum, kada Sunce izbacuje najviše baklji i koronalne mase (CME) te ima najviše pjega.