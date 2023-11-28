Đak mislio da je iskopao krompir, ali bila je to 4.000 godina stara egipatska skulptura

Nacionalni muzej Škotske ima kolekciju od 18 artefakata iz starog Egipta otkrivenih između 1952. i 1984.



Egipatske skulpture iz Škotske

Učenik iz Škotske kažnjen je da na njivi iskopava krompire, ali dok je izvlačio povrće iz zemlje, nabasao je na nešto mnogo vrednije – oko 4.000 godina staru egipatsku skulpturu. Ovo „remek-djelo egipatske umjetnosti“ bilo je prvo od 18 artefakata otkrivenih na imanju Melvilove kuće u Fajfu tokom godina, a istraživači su tek sada uspjeli da shvate kako je ova značajna kolekcija Nacionalnog muzeja Škotske uopće stigla do Otoka, piše LiveScience.

Svi predmeti otkriveni su na imanju Melvilove kuće, sagrađene 1697. po naređenju prvog erla od Melvila. Tokom Drugog svjetskog rata na ovom imanju bio je smještaj za vojnike, a nakon toga je postala škola.

Privatna škola na imanju

- Tokom 1952. Melvilova kuća postala je privatna škola Dalhausi Kasl. Te godine dječak koji je za kaznu bio prinuđen da iskopava krompir na njivi iskopao je statuu od crvenog pješčara iz vremena 12. dinastije starog Egipta, za koju je prvobitno mislio da je krompir. Nju je preuzeo Muzej - navodi se na sajtu Muzeja i nastavlja:

- Tokom 1966. egipatska bronzana statueta Apisa pronađena je kada je dječak tokom preskakanja kozlića sletio na statuetu, koja je izvirila iz zemlje. Nastavnik koji je držao čak, inače isti dječak koji je 14 godina ranije iskopao statuu, odmah je odnio u Muzej na identifikaciju.