Evropu bi mogao okovati led: Naučnici tvrde da se struja u Atlantskom okeanu bliži potpunom gašenju

Struja u Atlantskom okeanu koja distribuira toplotu širom svijeta naglo se gasi, usljed čega bi Evropa mogla da ostane "okovana ledom" ranije nego što se to vjerovalo, otkrili su naučnici.

Globalna klima

Ukoliko dođe do kolapsa Atlantske meridijalne cirkulacije (AMOC), ogromnog sistema okeanskih struja koji su ključni u održanju globalne klime, vrijeme širom svijeta bi se naglo promijenilo.

- Temperature na sjeverozapadu Evrope bi pale za 5 do 15 stepeni tokom decenija, led na Arktiku bi se proširio ka jugu, dok bi se Zemljina južna hemisfera još više zagrijala, a globalni obrasci padavina promijenili i poremetili dio Amazona - navodi se u studiji koja je objavljena u petak u časopisu Sajns Advences, prenosi Tanjug.

Nedavno objavljena studija, kako piše AP, opovrgla je tvrdnje međuvladinog panela UN-a za klimatske promjene prema kome do kolapsa AMOC neće doći prije 2100. godine, s obzirom na to da glavni autor istraživanja Rene van Vesten, klimatski naučnik i okeanograf s Univerziteta Utreht u Nizozemskoj i nekoliko naučnika govore da bi to moglo da se dogodi ranije, ali ne mogu da preciziraju kad.

- Nova studija značajno doprinosi rastućoj zabrinutosti zbog kolapsa AMOC u ne tako dalekoj budućnosti - rekao je Stefan Ramstorf, šef analize zemaljskih sistema u Potsdamskom institutu za istraživanje klime u Njemačkoj, koji nije bio dio istraživanja.

Koristeći modele i pređašnje podatke, nizozemski tim naučnika je simulirao tok AMOC tokom 2.200 godina i otkrio da poslije 1.750 godina dolazi do „naglog kolapsa AMOC“.

Topljenje leda na Grenlandu smanjuje nivo soli u okeanu

Međutim, naučnici, za sada, ne mogu da tu simuliranu vremensku liniju projektuju u stvarnu budućnost Zemlje.

Na kretanje AMOC-a utječe Grenland, gdje sa sve većim zagrijavanjem planete dolazi do topljenja leda i ulijevanja sve veće količine slatke vode koja razređuje nivoe soli, koji su ključni za kretanje AMOC-a, dovodeći do njenog gašenja, objasnio je Vesten.

AMOC je dio složene globalne pokretne morske trake okeanskih struja koje pomjeraju različite nivoe soli i tople vode širom svijeta na različitim dubinama u obrascima koji pomažu u regulisanju temperature Zemlje, apsorbuju ugljendioksid i potiču ciklus vode, navodi NASA.