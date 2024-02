Australski rock bend nakon osam godina ide na evropsku turneju

Australski rock bend AC/DC nastupit će 23. i 26. juna na bečkome stadionu Ernst Happel u sklopu turneje Power Up koju je grupa najavila u ponedjeljak.

Bend je planirao održati ukupno 21 koncert po Evropi. Power Up je i naziv najnovijega studijskog albuma grupe koji je objavljen 2020. Riječ je o prvoj evropskoj turneji AC/DC-ja nakon osam godina, objavili su organizatori.

No tada je pjevač Brajan Džonson (Brian Johnson) morao pauzirati zbog zdravstvenih razloga, zbog čega ga je zamijenio Ekls Rouz (Axl Rose) iz Guns N' Rosesa. Sada se Džonson vratio za mikrofon, a uz njega fanovi mogu očekivati i Angusa Janga (Young) na gitari.

U bendu je trenutno na ritam gitari Stivi Jang (Stevie Young), a za bubnjevima Met Laug (Matt). Basista Klif Vilijams (Cliff Williams) neće nastupiti, no nisu navedeni razlozi za to i još se ne zna ko će ga zamijeniti. AC/DC na turneji kani proslaviti godišnjicu, s obzirom na to da je bend svoj prvi koncert održao 31. decembra 1973.

Ulaznice za koncerte u Beču dostupne su od petka 16. februara. Grupa AC/DC je u karijeri prodala oko 200 miliona primjeraka albuma širom svijeta, uključujući i 70 miliona samo u SAD. Album Back in Black iz 1980. prodan je u oko 50 miliona primjeraka širom svijeta, što ga je svrstalo među pet najprodavanijih albuma u historiji muzike.